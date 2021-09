Pracovat i v důchodu, doporučila z ČT pirátka Richterová. Krátce před tím se strašlivě pohádala s Maláčovou

„Chápu správně, že zákoník práce toleruje otrokářství?“ zeptal se Václav Moravec před kamerami ČT ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD). Ta se pořádně rozjela. „My jsme chtěli evidenci dohod, a to nám shodili Piráti,“ zesilovala hlas před kamerami. A v tu chvíli to přišlo. První místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová vyrazila do protiútoku. „Pravda je, paní ministryně, ta, že vy jste chtěli buzerovat firmy!“ Ve studiu bylo chvílemi pořádné horko. Maláčová totiž nešetřila ani samotného Václava Moravce.

V nedělních Otázkách Václava Moravce proběhla diskuse ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Olgy Richterové a ekonoma Štěpána Jurajdy.

V Česku dál prudce rostou ceny, inflace už překonala čtyři procenta. Zdražují potraviny, pohonné hmoty, zdražuje téměř vše, včetně cen elektřiny.

„My jsme se toho jako sociální demokraté obávali, a bohužel nastalo to, před čím jsme varovali,“ začala pochmurně Maláčová. Politická reprezentace by podle ní měla udělat kroky k tomu, aby inflace dál nezrychlovala, i když je asi z poloviny dána importem ze zahraničí. Z druhé poloviny za ni podle Maláčové nese odpovědnost vláda tím, že zrušila superhrubou mzdu. Stalo se tak navzdory tomu, že ČSSD byla proti. Zrušení superhrubé mzdy prosadilo ANO, ODS, SPD a komunisté. „Myslím si, že ten způsob zrušení má velký podíl na tom, že se strašně zdražuje,“ zaznělo od ministryně.

„Obecně je to tak, že ta krize nejvíce uškodila nízkopříjmovým, a my jsme nejvíce pomohli vysokopříjmovým,“ poznamenal ke zrušení superhrubé mzdy profesor Jurajda.

Na triko přišila kabinetu ANO a ČSSD i nejistotu lidí, kteří netuší, s jakými penzemi mohou počítat např. za dvacet let.

Když dostal znovu prostor Jurajda, pochválil vládu za navyšování platů učitelů, ale odsoudil plošné navyšování platů.

Richterová připomínala, že státní zaměstnanci měli jako jedni z mála relativní jistotu příjmů. „Ale stejně tak si uvědomujeme, že některé veřejné profese jsou prioritní, a není možné plošně zvyšovat platy. Zvažovali bychom, které profese a jak,“ popisovala představu o navyšování platů Richterová.

„Ale co zdravotníci? A co pracovníci sociálních služeb, pro boha živého? My je potřebujeme stabilizovat. Nám se podařilo zvýšit platy o třetinu, ale je třeba v tomto pokračovat,“ ohrazovala se Maláčová v nedělních Otázkách Václava Moravce České televize.

ČSSD volá po jednorázovém příspěvku tří tisíc korun vojákům, policistům, hasičům i zdravotníkům, zkrátka všem státním zaměstnancům. To státní pokladnu přijde na dvacet miliard, ale kupříkladu uklízečkám v nemocnici to pomůže víc než například lékařům, což Maláčová považuje za správné.

Maláčová volala po zvyšování minimální mzdy až na úroveň 18 tisíc korun. „Firmy a pan Babiš chtějí dovézt 300 tisíc Ukrajinců,“ zlobila se Maláčová s tím, že jí nepřijde správné, aby v Česku pracovaly statisíce cizinců, když zároveň musejí poctivě pracující Češi žádat ještě o sociální dávky, když berou minimální mzdu.

Richterová na to konto upozorňovala, že u části zaměstnanců vůbec nemusí dojít k navyšování platů, protože na jedné straně se přidají tři tisíce, ale na straně druhé se těmto lidem sníží odměny, takže to v konečném důsledku bude tak, že u nich „nula od nuly pojde“.

„Paní ministryně o tom dlouze mluví, a my jsme to předložili, tu valorizaci minimální mzdy. A teď se zase vrátím k tomu, že vy tímto handlováním ve vládě vzbuzujete nejistotou,“ rozčílila se Richterová s tím, že na minimální mzdu je navázána řada dalších prvků v ekonomickém systému, který je znejistěn. „To je přesně příklad toho chaosu, který přispívá k nejistotě, a tím i k inflaci,“ rozjela se Richterová.

„Automatický mechanismus chtějí všichni, takže jste objevila Ameriku, ale neshodnou se na tom čísle,“ ohradila se Maláčová s tím, že podnikatelé a odboráři se neshodnou na tom, jak nastavit mechanismus zvyšování minimální mzdy.

Moravec poté Maláčové obrazně otloukl o hlavu stížnost v České poště, kde byla vyhlášena stávková pohotovost.

„To, co se děje v České poště, může ukazovat na to, že to, co vy děláte v souvislosti s těmi kontrolami, je laciná předvolební kampaň sociálních demokratů. Ptám se, proč sociální demokracie, pod kterou spadá Česká pošta (na Ministerstvu vnitra), nezabránila tomu, aby byla vyhlášena stávková pohotovost, aby se neporušovaly zásady bezpečnosti práce a všechno to, na co upozorňují odbory?“ udeřil na Maláčovou Moravec.

Ministryně se bránila, že inspekce práce se nejprve zaměřila na průmyslové podniky a na Českou poštu může dojít v dalších vlnách. Podle Maláčové je třeba nechat inspektory a inspektorky práce, aby pracovali krok po kroku. „Ta první vlna kontrol se soustředila na průmysl, protože jsme tam měli úplně nejvíce podnětů. Teď byla zahájena druhá vlna,“ vysvětlovala Maláčová.

„To je předvolební kampaň za peníze nás všech,“ ozvala se v tu chvíli Richterová s tím, že Maláčová vzala chytlavé téma těsně před volbami, ale tři roky předtím se tomuto problému nevěnovala. „Já chci ukázat, že stát nejde příkladem a že se prostřednictvím paní ministryně zaměřuje na podnikatele, a neřeší své vlastní fungování. A to je přitom klíčem důvěry v to, že stejná pravidla, jaká se uplatňují na soukromé firmy, platí pro všechny,“ rozpálila se Richterová.

Maláčová se okamžitě ohradila, že inspekce práce zkontrolovala tímto způsobem tisíce firem. „Všechny podněty, které inspekce práce dostane, tak je vyhodnotí a bude konat,“ přislíbila členka vlády. „Já vám říkám, že na každou firmu, na kterou dostaneme podnět, tak ta kontrola bude.“

„Škoda, že se k tomu nepřikročilo po vašem nástupu do úřadu, protože se mohlo předejít vyhlášení stávkové pohotovosti na České poště,“ ozval se Moravec.

Jedním dechem dodal, že si mu podnikatelé stěžují, že v předvolebním čase čelí mnohem většímu počtu kontrol než za předchozí tři roky.

Maláčová oponovala, že je třeba řešit všechny problémy.

„Pojďme se bavit o tom, proč se v Česku porušuje zákoník práce, proč se lidé bojí ozvat. Proč jsou kmenoví zaměstnanci nahrazováni agenturními zaměstnanci, proč je u nás práce tak levná? Proč lidé po padesátce nemohou najít práci? Proč se nebavíme o těchto tématech, pane moderátore?“ uhodila na Moravce členka vlády.

Pak si vzala na paškál zaměstnávání lidí přes pracovní agentury.

„Já si myslím, že agentury práce jsou novodobé otrokářství,“ připomněl Moravec slova Maláčové, podle níž zahraniční pracovníci tlačí mzdy v Česku dolů, což se sociálním demokratům ani trochu nelíbí.

„Chápu správně, že zákoník práce toleruje otrokářství?“ zeptal se Moravec.

Maláčová se bránila, že v tomto směru konečně prosadila změnu.

„Já jsem tu změnu prosadila, platí měsíc, a my můžeme konečně bojovat proti agenturnímu zaměstnávání, a lidi, ti to konečně začínají vnímat jako problém,“ zaznělo od členky vlády.

„Paní ministryně, to není pravda. Přece podstatné je, že od roku 2008 platí ty milionové pokuty, pokud nesladí ty podmínky pro agenturní zaměstnávání. Jde o vymáhání rovných podmínek pro zaměstnance kmenové a agenturní. Proto vám říkám, že to, co vy předvádíte, je bohapustá kampaň,“ nešetřila ministryni Richterová.

„My jsme chtěli evidenci dohod, a to nám shodili Piráti,“ zesilovala hlas před kamerami Maláčová.

A v tu chvíli to přišlo. První místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová vyrazila do protiútoku.

„Kvůli covidu. My jsme nechtěli, aby ti lidé kvůli tomu v covidu přišli o práci. ... Pravda je, paní ministryně, ta, že vy jste chtěli buzerovat firmy, aby hlásily na úřad práce údaje, které nikdy nikomu nepomohly,“ vmetla Richterová do tváře Maláčové.

Moravec poté přehodil diskusní výhybku k důchodové reformě.

Ekonom Štěpán Jurajda konstatoval, že na tu je v podstatě pozdě. „Na to jsme měli dvacet let, a já to vidím tak, že na tu už je pozdě,“ uvedl doslova profesor Jurajda. Opravdu velký problém v Česku podle něj nastane ve chvíli, až do důchodu přijdou lidé, které dnes tíží exekuce, protože ty se jim budou strhávat i z důchodů. Další problém představuje 600 tisíc živnostníků, kteří neodvádějí dost na sociálním pojištění, a až budou v seniorním věku, budou se muset spoléhat na sociální systém.

Profesor Jurajda v tuto chvíli vidí jedinou schůdnou cestu. „Dát motivaci těm, kteří mohou, aby pokračovali v práci,“ poznamenal.

Olga Richterová to vidí stejně. Češi, Moravané a Slezané mají podle Richterové vědět, proč je dobré zůstat v pracovním procesu i v důchodovém věku.

Richterová však zároveň ujišťovala, že Piráti jsou připraveni udělat všechno pro to, aby se neposouvala hranice věku odchodu do důchodu.

„My chceme udělat všechno pro to, aby to nemuselo nastat. To klíčové, o co nám jde, tak my máme dva plány. Jednak ty úspory na straně státu, a pak aby lidé na okraji trhu práce a lidé v exekucích měli motivaci se na pracovním trhu účastnit. A tyto dva kroky, to je úspory na straně vlády a na straně druhé nakopnutí ekonomiky, tak budou peníze i na důchody,“ zaznělo od Richterové s tím, že vláda tímto směrem nepostupuje, a to je podle ní velký problém.

Maláčová se v jednu chvíli ohradila.

„Paní poslankyně tady pořád všechno kritizuje, ale musíte uznat, že se mnohé věci také povedly,“ ozvala se Maláčová.

