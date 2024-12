Pracovník organizace pro migraci: 20 hodin vlakem umírají lidé za svobodu. A tady? Plné hospody

Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 4% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3591 lidí Shelby v rozhovoru vzpomenul, že se k práci s uprchlíky dostal skrze touhu vydat se na diplomatickou dráhu, přičemž nejdříve by prý rád získal zkušenosti v oblasti humanitární pomoci, jelikož by chtěl jít ve stopách bývalého europoslance a spoluzakladatele neziskové organizace Člověk v tísni Jaromíra Štětiny, jehož označil za svůj vzor.

Právě v neziskovce Člověk v tísni pracoval dvakrát i sám Shelby. „Toho jsem si vždycky moc vážil a taky dalším mým životním vzorem je Šimon Pánek,“ podotkl, že bylo „inspirativní“ potkávat i tohoto druhého spoluzakladatele této organizace. Podílet se mohl u nás v Člověku v tísni při práci s vyloučenými komunitami a podruhé pak vedl iniciativu proti šíření dezinformací.

V rámci své poslední mise pro Mezinárodní organizaci pro migraci (IOM), která je součástí systému OSN, Shelby zavítal do Džibutska, kudy prochází migrační trasa Etiopanů, kteří míří přes Džibutsko a Jemen do Saúdské Arábie. Vedou je k tomu podle něj ekonomické faktory, měnící se životní prostředí i nepokoje na severu země.

„Jsou to chudí lidé, kteří nedostali jinou příležitost, jak žít lepší život. Nemají se jak uživit. Jsou to často ti nejchudší z nejchudších,“ shrnuje. Migranti z Etiopie podle něj častokrát ani netuší, že cesta skrze Afriku bude obnášet vysoké teploty či to, že Afriku od Saúdské Arábie dělí moře. „Často je překvapí, že je tam mezi Jemenem a Džibutskem moře… Oni si opravdu myslí, že dojdou do Saúdské Arábie, ale dojdou na konec Džibutska a tam je moře, což je překážka, s níž nepočítali,“ říká humanitární pracovník, že daní lidé neumějí ani psát a číst a často skončí tak, že se nakonec vracejí zpět do Etiopie.

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 22918 lidí Kromě Džibutska pracoval také na Ukrajině, v roce 2015 s migranty, kteří přicházeli do Německa, v Nigérii či na libanonsko-syrské hranici, což mu mělo přinést nejvíce zkušeností. „Viděl jsem tam lidi, kteří roky bydleli ve stejném přístřešku a každý den potřebovali pomoc,“ uvedl.

Nejvíce dojatý měl být Shelby po návratu z Ukrajiny, že tu máme mír. „Mě se to všechno nabaluje, třeba se mi stane, že jednou za dva měsíce přijdu domů a deset minut brečím. Ale na denní bázi to tak nemám,“ osvětlil. „Naprosté většině nám, co pocházíme z kontinentu, jako je Evropa, nic nechybí,“ dodává.

„Jel jsem pomáhat do Dněpru. Ale už jsem nejel dalších 150 kilometrů na východ na frontu. Ale viděl jsem dvacetileté kluky, kteří na tu frontu s velkou pravděpodobností mířili. Podívat se jim do očí je strašně složité,“ rozebral, co byl pro něj jeden ze složitých okamžiků.

„Podívejte se na Ukrajinu. My tady máme každý den plné hospody a máme milion věcí, co můžeme dělat, a tisíc kilometrů, 20 hodin vlakem, je fronta, kde umírají lidé bojující za svobodu. Asi jsem už tak profesně deformovaný, že nejsem schopný pochopit nás jako lidi, že dokážeme tyto rozdíly tolerovat,“ doplnil Shelby a vyzdvihl v rozhovoru, že Ukrajince považuje za hrdiny.

Celý rozhovor můžete zhlédnout zde: