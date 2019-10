Praha chce snížit věkovou hranici pro řidiče autobusů, s tím nesouhlasí odbory a zaslaly otevřený dopis

Praze chybí řidiči autobusů, a proto bude vedení Prahy jednat s ministerstvem dopravy o novele zákona, která by snížila věkovou hranici pro řízení autobusů městské hromadné dopravy z dnešních 21 let na 19 let. S ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem o tom bude jednat náměstek primátora Adam Scheinherr, který je zároveň předsedou dozorčí rady pražského Dopravního podniku. To se ale nelíbí Odborovému sdružení pražských dopraváků, kteří poslali Scheinherrovi otevřený dopis.

„Snížení věku pro získání řidičského oprávnění skupiny D na hranici dospělosti není opatřením, které povede ke generování řidičů v počtu, aby se zacelil hluboký podstav. Většina populace není v období adolescence, za jejíž hranici se považuje 21. rok života, z důvodu konsolidace duševního života, krystalizace postojů a názorů psychicky zralá převzít odpovědnost za řízení prostředků hromadné přepravy osob. Pro snížení rizikového chování mladých řidičů se přijala celá řada opatření (zvýšení věku pro řízení motocyklu až na 24 let, nákladních automobilů až na 21 let), uvažuje se o řidičském průkazu na zkoušku a posunutí věků pro řízení autobusu na 24 let, a Vy zcela opačně pro nejnáročnější a nejzodpovědnější řidičskou disciplínu, kam hromadná přeprava osob bezpochyby patří, požadujete po managementu DP navržení věku snížení věku na 19 let, aby odpovědnost byla na nich, nikoli na Vás. Takto mladý člověk nebude mít dostatek času osvojit si ani základní řidičské dovednosti s řízením osobního vozidla,“ stojí v otevřeném dopise, pod kterým je podepsán předseda Odborového sdružení pražských dopraváků Petr Pulec.

Dále také upozorňuje na to, že Dopravnímu podniku hl. m. Prahy nechybí jen řidiči autobusů, ale také řidiči tramvají a strojvedoucí metra.

„Zásadním problémem je nedostatečná reakce Magistrátu na celorepublikový růst mezd. Jediným řešením je adekvátní finanční motivace, která zohlední fyzickou a psychickou náročnost profese s nepravidelným režimem práce a s dlouhodobou stresovou zátěží vyplývající zejména z podstatně vyšší psychické zátěže při řízení po nedostatečně udržovaných pražských komunikacích,“ píše Pulec.

Na otevřený dopis Adam Scheinherr velmi rychle zareagoval a zaslal odpověď. S argumentací ale nesouhlasí.

„Rozumím Vašim obavám, ale dovolím si nesouhlasit, že by mladí od 19 let neměli dostatečné duševní zdraví a vyspělost pro to, aby mohli řídit autobus. Zvyšováním mezd se dlouhodobě věnujeme a snažíme se poskytovat navyšování, jak je jen v našich možnostech. Bohužel, pokud mladí po maturitě či vyučení nemohou nastoupit na řidiče autobusu, naleznou si jiné zaměstnání a po dvou letech již se do oboru nevrátí. Tímto ztrácíme cenné mladé uchazeče, kteří jsou například navíc vyučení například v oboru automechanik,“ reagoval Adam Scheinherr.

„Pokud zavčas nepochopíte principy trhu práce, velmi často budete chodit pěšky,“ vzkázal na závěr otevřeného dopisu Petr Pulec.

