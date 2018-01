Praha vypíše tendr na podobu nových lávek v Troji

08.01.2018 15:03

Praha vypíše do konce února architektonickou soutěž na podobu nových lávek z Císařského ostrova do Troje. ČTK to dnes řekli náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) a ředitel Institutu plánování a rozvoje (IPR) Ondřej Boháč.