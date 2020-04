Prasárny, rozčílil se Babiš. Navrhl prý poslancům aby se vzdali tří platů a nepřejte si vidět jejich reakci

reklama

Babiš konstatoval, že vláda protáhne pomoc určenou podnikatelům z března a dubna i do května. A v červnu se prý uvidí podle situace. Ve hře je prý i pomoc pro lidi pracující na dohodu o provedení práci, případě otázka odpouštění plateb nájemného.

Prozradil také, že to, co vydělal v politice, posílá, koronavirus nekoronavirus, matkám samoživitelkám. Od podzimu 2013, kdy se stal poslancem, to prý činilo něco přes deset milionů korun.

„Prosím vás, já samozřejmě všechny příjmy, které mám od vstupu do politiky v roce 21013, a teďka jsem je spočítal, je to asi 10,5, milionu korun, posílám samoživitelkám,“ uvedl doslova Babiš.

Posléze doplnil, že by určité gesto v čase koronaviru měli učinit všichni poslanci. Prý už k tomu své kolegy vyzval, ale na jeho výzvu, aby se vzdali kupříkladu tří platů, zatím nikdo nereagoval.

„Já už jsem v jednom rozhovoru vyzval poslance, aby se zkrátka vzdali, alespoň, nevím, tří platů, zatím na to nikdo nereaguje, ale samozřejmě, zeptám se na vládě. Takové gesto by bylo vhodné. Určitě i senátoři, ti jsou vždycky aktivní, tak je škoda, že nikdo z nich nepřišel s takovýmto návrhem,“ kritizoval Babiš horní komoru parlamentu, kde má většinu opozice.

„Určitě to budu propagovat, ale já jsem atypický případ. Když to já říkám, tak oni říkaj, že jsem populista, ale faktem je, že posílám peníze samoživitelkám,“ zdůraznil Babiš.

A že by Češi žili za dráty uzavřené zemi, jak naznačují někteří novináři, když zmiňují fakt, že většině případů nelze vycestovat z republiky, ani do republiky? Babiš podobné úvahy odmítl jako nesmyslné. „Není to pravda a my tyhle nemysli odmítáme,“ promluvil za vládu.

„Lidi by měli ocenit, jak tu epidemii zatím zvládáme díky našim zdravotníkům, epidemiologům a dalším. Takže já myslím, že jsme oznámili, jak to teď budeme rozvolňovat. A já nevím, kdo by kam cestoval teď, vždyť sem nic nelítá. To jsou jen takové debaty celkově o ničem. Není to pravda.,“ zlobil se premiér.

Aby ukázal, že vláda skutečně chce rozvolnit přísná opatření, popsal, jak to bude s bohoslužbami.

„My se shodujeme, že bychom 27. dubna povolili bohoslužby do 15 osob, 11. května do 30 osob, 25. května do 50 osob a od 8. června neomezeně. Ale my se tím samozřejmě zabýváme, diskutujeme o tom," přesvědčoval šéf kabinetu občany, že nezapomíná ani na věřící.

Pár slov věnoval i kybernetickým útokům na nemocnice, které se v poslední době množí. „Je to pěkná prasárna. Pokud je to ze zahraničí, tak jsou některé země, které se snaží zjistit informace a jsou některé jiné země, které se snaží rozvrátit naše systémy,“ uvedl Babiš s tím, že prozatím jsme tyto útoky ustáli, ale vláda jim věnuje pozornost. „Nechápu, proč právě v této době někdo takovéhle prasárny dělá,“ rozčiloval se premiér.

Stranou jeho pozornosti nezůstal ani tzv. Národní investiční plán, s jehož pomocí chce zachraňovat ekonomiku. „Ten se nám teďka super šikne,“ pochvaloval si Babiš s tím, že musíme opravit památky, postavit víc hotelů v horách a tak podobně.

