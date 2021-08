Prásk, prásk. Landa s „Bratříčkem“ spolu před kamerou. Covid, Afghánistán a spousta ostrých slov

reklama

Anketa Jste pro to, abychom zachránili naše afghánské tlumočníky? Ano 18% Ne 77% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 7597 lidí



Upozorňuje, že se dnes neinvestuje od elit do obyčejných lidí. „Mluvil jsem teď s některými bohatými lidmi i kvůli odporu, který připravujeme, a jeden z nich řekl, že obyčejní lidé jsou hloupí… to mě pěkně dožralo a zeptal jsem se: ‚Co jsi udělal, aby hloupí nebyli?‘“ zaznělo.



Koronavirová situace umělce přinutila přemýšlet nad tím, že bude své názory šířit v politice, shrnuje, že mu po oznámení přemýšlení nad vstupem do politického života přicházelo množství nabídek, nakonec ale všechny nabídky odmítl. Fotogalerie: - Landa v Hradci

Vadí mu, že je nucený nechat se očkovat, přestože to podle vlastního mínění nepotřebuje. Jmenoval, že se stará o své zdraví, a „i když má v sobě napíchaný kdejakej sajrajt“, protože jezdil hodně po světě a dává si mnohé očkovací látky dobrovolně, tak mu na očkování proti koronaviru vadí hlavně to, že je k vakcinaci nucený. „Nutí mě očkovat se navíc před nemocí, která není úplně mor…,“ podotkl.



Došlo i na Afghánistán. Landa ukázal na buddhistickou minulost země. „A oni se tak i cítí, akorát jim to bylo Araby ukradeno…,“ podotkl. Ke své cestě do země nastínil, že se jej čeští představitelé snažili zdiskreditovat, měli prý ukazovat tamní vládě jeho fotografie z představení, aby se s ním místní nebavili. „Nosil jsem tam podklady s českými firmami, ale nic z toho nevyšlo, nakonec jsem byl rád, že jsem si zachránil řiť,“ padlo k věci.



V Afghánistánu prý chtěl místní probudit a připomenout jim jejich minulost, to se nemělo také povést, a také proto to mělo v zemi dopadnout tak, jak to dopadlo. Landa varuje, že po ovládnutí státu Tálibánem nám nyní mohou z Afghánistánu proudit teroristé do Evropy.



Celý rozhovor můžete zhlédnout zde:





