Právník Kysela: Dodržování Ústavy není žádný hyenismus. Na Hradě scénka jak z Cimrmanovy hry Záskok

„Máme nepřesné a neúplné informace o kondici prezidenta, což vyvolává pochybnosti. Chybí možnost kontrolovat, co prezident dělá, jsme odkázáni na tlumočení jeho vůle skrze jeho spolupracovníky. A vzhledem k tomu, kdo jsou ti spolupracovníci a jaké výkony v minulosti podávali, to není úplně nejpřesvědčivější forma kontroly,“ říká Kysela.

Původní text ZDE

Obavy, v jakém zdravotním stavu je prezident republiky a zda je schopen vykonávat svoji funkci, jsou podle něj opodstatněné. „Výkon úřadu prezidenta nemá spočívat v tom, že hlava státu leží na lůžku a jeho spolupracovník mu podsune papír, na který se prezident podepíše. Tento podpis má být projevem svobodné vůle a intelektu. Jenže o tom jsou právě ty pochybnosti,“ dodává.

Podle Kysely není třeba znát diagnózu, ale to, zda je prezident schopen vykonávat úřad, fyzicky fungovat a nerušeně myslet, nyní i v budoucnosti. „Mám za to, že ve chvíli, kdy politici nemají jistotu, že prezident je schopen konat nebo zda to, co dělá, je opravdu projevem jeho vůle, se má postupovat ve prospěch zajištění věrohodné funkčnosti prezidentského úřadu. Nezajišťuje-li takovou funkčnost prezident republiky, je namístě povolat dočasné náhradníky. S vědomím toho, že prezident se může v případě nesouhlasu obrátit na Ústavní soud,“ podotýká.

Nastala tedy chvíle, kdy by se na tom poslanci a senátoři měli dohodnout? „Myslím, že o tom alespoň mají mluvit jako o něčem, co není zavrženíhodné, že to není žádný hyenismus. Prezident Zeman je státním orgánem, navíc se nacházíme v politicky citlivé době. Takže zájem politiků i veřejnosti o jeho zdraví mi připadá adekvátní,“ míní Kysela.

Kysela by byl rád, kdybychom měli šanci prezidenta alespoň vidět. Jinak nelze ověřit, že to, co dělá, dělá skutečně on. Na sociálních sítích jsou odkazy na Cimrmanovu hru Záskok – na scéně je postel, ve které je panímáma, ke které se vždycky někdo nakloní, ona mu řekne, co chce, a ten dotyčný její vůli interpretuje. A toto je podobné. Mám pocit, že bychom neměli být odkázáni na to, žít podobnou scénku jako v Záskoku. Tedy že nám někdo vzkazuje, co nám pan prezident vzkazuje,“ uzavírá Kysela.

