Pražáci a covid? ,,300 lidí bez roušek. Nacpáno. Cizinci." Silná slova z víkendu

Jeden z autorů slavné počítačové hry Kingdom Come: Deliverance Daniel Vávra má za to, že na tom Česko vlastně není tak špatně, jak se říká.

„Ne, že bych chtěl omlouvat naši vládu, ale ta věc se fakt chová podivně a ti, co se nám pošklebovali, že jsme to posrali, se teď dostávají do podobné situace jako my před měsícem. Momentálně nám to klesá, zatímco Francouzům to stoupá, Belgičanům to stoupá, Rakušákům to stoupá, Italům to stoupá, Poláci nás už možná předhonili, Maďaři nás předhonili, Holanďani už asi taky. V poslední době jsem několikrát slyšel, že Švédi promořovali a teď jsou v pohodě. Ne, Švédi nejsou v pohodě. Mají momentálně denní přírůstek (na počet obyvatel) stejnej jako my a my nejsme v pohodě,“ konstatoval.

Upozornil, že země, které se zdají být v pohodě, jsou Izrael a Velká Británie, kde se očkuje ve velkém. Špatně na tom není ani Portugalsko i Německo, kde drželi opravdu přísný lockdown.

Pak si Vávra rýpl do Pražanů.

Pražská čísla vypadají lépe než čísla na venkově a Vávra má za to, že to je kvůli tomu, že lidé v Praze častěji pracují z domova a nenakazí se na pracovišti.

„Pražáci se v poslední době kasali, že to mají nižší než lidi na venkově. No jejich disciplínou to podle mě fakt nebude. Spíš mají všichni home office a nemusí se promořovat v kolbenkách na lince, jako lidi, co se živí rukama. Včera večer jsem si šel přes park u baráku pro pivo. V parku chlastalo cca 300 lidí. NIKDO neměl roušku. Polovina těch lidí stála v těsných hloučcích. Nevěřím tomu, že všichni jsou očkovaní nebo mají protilátky,“ poznamenal Vávra.

„Další bizár je, že přestože jsme v lockdownu, tak tak třetina těch lidí byli cizinci. Přes den jsem na ulici u nás pod Hradem taky opět začal potkávat španělsky, francouzsky, německy, rusky a anglicky mluvící lidi s foťáky. Nějak mi hlava nebere, kde se tu teď berou turisti a co tu dělají,“ doplnil poněkud překvapeně.

Nakonec dodal, že ve svém okolí vidí příklady lidí, kteří měli mírný průběh nemoci covid-19, ale po svém oficiálním vyléčení se jim objevily další problémy, hodně se zadýchávají, teče jim krev z nosu, postihl je nekontrolovatelný třas rukou a to tak významný, že nemohou ani psát na klávesnici.

