Pražská ODS se rozhodla zasadit Fialovi tvrdý úder, stěžuje si Tabery

Fiala si totiž podle Taberyho velice chytře spočítal, že téma „Babiš“ samo o sobě nepomůže k úspěchu. Proti šéfovi ANO se jasně vymezil, ale neztrácel čas neustálým opakováním toho, co už všichni stejně věděli. Místo toho se prý vydal v médiích a regionech vyprávět o tom, že ODS je tu zejména pro aktivní lidi. To začalo nést ovoce, otázka je, jestli to tak půjde i dál.

Tabery je toho názoru, že Fialova sázka na otevřenou tvář ODS byla chytrá. Pokud chce být strana silná a mít ambici vyhrát volby, musí se stát stranou všech. „V Česku se vytvořila tradice, že středopraví a pravicoví voliči jsou hodnotově většinou otevřenější. Jsou liberálnější vůči menšinám i světu vůbec,“ podotkl.

Podle šéfredaktora to Fiala ale má mnohem těžší v tom, že ODS si za sebou vleče řadu skandálů a bolestný konec Petra Nečase, do toho se na scéně objevilo i Babišovo ANO. „A do ODS vstoupil radikál Václav Klaus ml., který nebere ohled na stranickou linii a jede si svou vlastní politiku. Fialovi se nicméně podařilo tuto neřízenou střelu svým způsobem izolovat a strana stojí za svým předsedou,“ připomněl s tím, že to je nemalý úspěch.

Jenže pražská ODS se prý zřejmě rozhodla v posledních týdnech zasadit svému předsedovi tvrdý úder. Tabery si všímá toho, že její kampaň se nese téměř v duchu normalizace. „Tedy proti máničkám, příživníkům, feťákům a bezdomovcům – a vzbuzuje dojem, že je tu zase ta stará dobrá ODS, která nemá ráda nikoho, kdo nemá stranickou knížku či aspoň luxusní oblek,“ uvedl a zdůraznil, že hrát s nenávistí si může dovolit malá strana, případně čistě populistický projekt, který nemá jiný program.

ODS je ale tradiční strana, od které se očekává věcnější tón, míní Tabery. Navíc má mít ambici volby vyhrát. „Ale jak toho chce dosáhnout, když si odrazuje voliče, kteří jsou už přesycení neustálým strašením a útočením na kohokoli, kdo je po ruce?“ ptá se šéfredaktor Respektu.cz a dodává, že ti, kterým se to líbí, tu mají ANO, případně jeho „béčko“ v podobě SPD. „Vzpomeňme si na sociální demokraty, kterým stejná bojová strategie přinesla rekordní propad,“ dal za příklad.

„Kdoví, možná se to ODS v Praze vyplatí, ale z dlouhodobého hlediska si vytvořila překážku, která ji může táhnout dolů,“ shrnul na závěr Tabery.

