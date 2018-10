Tomio Okamura nadával novinářům, vydrželo mu to dlouho. A užil si to

Jako první hovořil Tomio Okamura ke stažení Štěpánkovy kandidatury do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Zmínil, že ani jeden ze zbývajících dvou kandidátů hnutí SPD nevyhovuje, protože SPD nevěří, že budou naplňovat zákon o České televizi, takže ani jednoho nepodpoří. K Tomáši Petříčkovi, nominantovi na ministra zahraničí za ČSSD, se Tomio Okamura vyjádřil, že nesouhlasí s tím, aby Ministerstvo zahraničních věcí vedl jakýkoliv nominant za ČSSD, neboť je to dle jeho slov „strana proimigrační a probruselská“.

Třetí bod na Okamurově listu byl článek Lidových novin, ve kterém mělo stát, že jistý Martin Zahálka v Ústí nad Labem kandiduje za SPD a přitom o tom vůbec neví. Tomio Okamura prohlásil, že je to manipulace a že po prověření se zjistilo, že Martin Zahálka je skutečně členem SPD; ale příbuzní dalšího Martina Zahálky z Ústí nad Labem, který žije v zahraničí, se ohradili, když jim přišly volební lístky. Oběma je 48 let a jsou elektrotechniky, proto zde zřejmě došlo k záměně.

Radim Fiala pak předstoupil se dvěma body. Jako první zmínil Fiala návrh SPD na minutu ticha za členy československé armády a stráže obrany státu, kteří padli v září a říjnu 1938. Bylo jich více než 80 a dle názoru SPD jim patří naše úcta. Dále Fiala mluvil o odporu, který se zvedl proti Radku Kotenovi, když kandidoval na předsedu parlamentního bezpečnostního výboru a byl prohlašován za bezpečnostní riziko. Jednalo se tehdy prý hlavně o poslance KDU-ČSL, TOP 09 i ČSSD a prý se zapojila i Česká televize. Těm, kteří proti němu tenkrát brojili, by místopředseda Fiala rád vzkázal, že jsou političtí plácalové. Důvod? Radek Koten požádal Národní bezpečnostní úřad o prověrku a má ji na stupni Tajné. Prý jako jediný v historii předsedů výboru. Okamura pak vyzval média, ať tedy uvedou věc na pravou míru.

Radek Koten pak hovořil o tom, jak ho portrétovala média na sklonku minulého roku. Hovořil například o jednom médiu, vlastněném někým, kdo dle Kotenových slov ani není schopen dostavit se k vyšetřovací komisi (Zdeněk Bakala; pozn. red.). Byl údajně nazván „rudým konzistentním komunistickým řezníkem“. Pisatel tohoto článku by si prý měl uvědomit, „jaké páchá dobro“. Prý tyto fantasmagorie byly opravdu přes čáru.

Při dotazech se redaktorka z ČT ptala na to, když Petříček SPD nevyhovuje, koho by si tedy představovali a jaký je jejich názor na Petra Štěpánka. Okamura odpověděl, že probírali jen ty, kdo kandidují, neboť probírat ty, kdo nakandidují, nemá smysl. ČSSD by měla podle nich odejít z vlády. Poslední dotaz padl od televize Prima, když její reportér požádal o kontakt na Martina Zahálku. Na to Tomio Okamura reagoval, že panu Zahálkovi řekli, že do televize nemusí, že záměnu vyhlásí právě na tomto brífinku. Čímž se pánové odporoučeli.

