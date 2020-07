Před patnácti lety tomu ODS tleskala, dneska se vzteká. Boj o dálnici D3 nabírá na obrátkách

reklama

Anketa Má Zeman pravdu, že heslo ,,Black Lives Matter" je rasistické? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 3873 lidí

Na začátek se vraťme do prosince roku 2005, kdy kraj vedl Petr Bendl z ODS a jeho tiskovým mluvčím byl nynější kandidát na hejtmana Martin Kupka (ODS). V té době například Novinky.cz informovaly o tom, že bylo rozhodnuto o trase dálnice D3 a tehdy bylo v plánu, že stavba bude dokončena kolem roku 2020.

„Středočeský kraj rozhodnutí vlády vítá,“ řekl tehdy tiskový mluvčí Martin Kupka. A nyní, o 15 let déle, je to právě ODS, která výstavbu D3 v současné variantě vehementně zpochybňuje.

„Chápu, že se téma panu Kupkovi hodí do arzenálu předvolební munice, ale na druhou stranu bojuje proti rozhodnutí svých předchůdců ve stejném politickém dresu. Stejně tak chápu, že jih od Prahy není pro pana Kupku zrovna zajímavým regionem Středočeského kraje, a proto se bez obav pouští do jízdy na populistické vlně. Pro všechny, kdo v regionu žijí, je ale dálnice D3 velmi silné téma. Její potřebu vnímá každý, kdo z jihu jezdí často do práce, ale i ten, kdo vyrazí autem nebo autobusem párkrát do roka na dovolenou do jižních států, jako jsou Chorvatsko, Itálie nebo Rakousko. Kolony, které se tvoří na nynější silnici I/3, jsou už neúnosné. Myslím, že když se oprostíme od toho, že za pár měsíců jsou krajské volby, pak s chladnou hlavou všichni uznáme, že dálnice na jih je prostě akutně potřeba,“ řekl náš zdroj blízký radnici Středočeského kraje.

Ing. Petr Bendl



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Martin Kupka ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Odpůrci současné trasy volají po alternativě v podobě rozšíření právě I/3, která spojuje dálnici D1 s Benešovem, Táborem, Českými Budějovicemi a Rakouskem. Už byly vypracovány stohy analýz, které toto řešení vyhodnocují jednoznačně jako neefektivní jak z hlediska nákladů, tak i možného dlouhodobého kolapsu dopravy. Pokud ovšem někdo tlačí na změnu trasy, pak prý musí své výtky adresovat na investora – tedy na Ředitelství silnic a dálnic.

Anketa Chtěli byste, aby se EU změnila ve federaci států? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 5020 lidí

S dálnicí D3 také souvisí stavba přivaděče vody, který povede v koridoru dálnice. Nový vodárenský systém umožní připojení pro 25 tisíc obyvatel.

„Vedení kraje se snaží vysvětlovat, že jde o spojité nádoby, pokud nebude D3, nebudou peníze na vodovod. Středočeský kraj ani svazky obcí by vodovod jako samostatnou stavbu z vlastních prostředků neufinancovaly. Pokud by se přivaděč vedl v koridoru D3, mnohé náklady by se ušetřily, popřípadě by se čerpaly z jiných zdrojů. Takže nejde o nátlak, jak je to prezentováno, ale o reálný fakt,“ přiblížil náš zdroj situaci ohledně dálnice D3.

Psali jsme: Stachura (Zelení): Hejtmanka překračuje svoje pravomoci ve věci výstavby dálnice D3 České Budějovice: Výstavba dálnice D3 znečišťuje komunikace města Ministerstvo dopravy: Nový jedenáctikilometrový úsek D3 mezi Ševětínem a Borkem otevřen řidičům Polanský (Piráti): Velké dopravní stavby pod vedením hnutí ANO váznou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.