Před rokem nás bylo 300 tisíc na Letné, letos to nejde. Nesmí nás umlčet! Předák chvilkařů burcuje před pondělní akcí „z domova“

reklama

Anketa Je v České republice zbytečně moc restaurací? Ano 83% Ne 17% hlasovalo: 3874 lidí

Na webu Reflexu vyšel rozhovor s novým vůdcem Milionu chvilek pro demokracii, s Benjaminem Rollem, který nahradil Mikuláše Mináře po tom, co odešel do zakládání nové politické strany. Spolek před rokem pořádal demonstraci pro tři sta tisíc lidí na Letné. V současné době Milion chvilek chystá další demonstraci na šestnáctého listopadu, vzhledem k situaci s koronavirem ovšem má jít o online demonstraci.

Scénář události má být jako u každé normální demonstrace. „Budou se střídat projevy různých osobností, které by za normální situace stály na tribuně. Teď ale budou jejich proslovy součástí streamovaného pořadu, který bude vysílaný z jednoho konkrétního prostoru, jakéhosi studia,“ vysvětlil Roll. Lidé se do demonstrace budou moci zapojit buď sledováním online streamu, nebo budou moci vstupovat do ní skrz SMS bránu. „Vzkazy a slogany, které tam pošlou, poběží při přenosu na liště dole na obrazovce. Současně s přenosem poběží i chat, kde budou moci rovněž prezentovat své názory,“ dodal.

Celý rozhovor ZDE:

„Na klasické demonstrace chodí řada účastníků s transparenty, plakáty. To si je teď mají dát třeba na zeď v obýváku?“ zeptal se redaktor. Odpovědí mu bylo, že budou rádi, když si lidé vyrobí transparenty i letos. „Vyzvali jsme je, aby se s nimi například předem vyfotili a zveřejňovali fotky na našich profilech na sociálních sítích. Ještě uvidíme, jestli najdeme možnost, jak je zařadit přímo do pondělního streamovaného přenosu.“

Fotogalerie: - Zeman ve sněmovně

Psali jsme: Končím s Milionem chvilek. Budu poslankyně, plánuje koloniálnice Filipová

Pozvánku prý poslali na půl milionu e-mailů a za úspěch by považovali, kdyby živě demonstraci sledovalo třicet tisíc lidí. Pokud by jich bylo méně, tak Roll věří, že využijí kvalitní obsah k dalšímu šíření na sociálních sítích, kde si ho lidé pustí dodatečně. Technické zajištění je ovšem takové, že by je klidně mohlo sledovat i půl milionů lidí.

Anketa Bude Petr Fiala po volbách premiérem? Bude 2% Nebude 98% hlasovalo: 9067 lidí

Nakonec dostal pořadatel dotaz, zda má tato demonstrace skutečně smysl a nebylo by lepší počkat na uvolnění protiepidemických opatření. Normálně by se prý sešli na Letné. „To teď není možné, ale přesto je potřeba, aby lidé dali hlasitě najevo svůj názor. A je potřeba, aby nás to udělalo co nejvíc společně. Online demonstrace je způsob, který to má umožnit. Budeme protestovat doma, a přesto veřejně, sami, a přesto společně,“ uzavřel rozhovor Benjamin Roll.

„Milí a vzácní přátelé. Před rokem jsme stáli zde na Letné a bylo nás tři sta tisíc. Dnes něco takového není možné, ale to nás nesmí umlčet. Připojte se šestnáctého listopadu v osmnáct hodin k online protestu. Začíná klíčový rok. Rok voleb, rok změny. Buďte u toho,“ vybídl Roll ve své videopozvánce na demonstraci.

Psali jsme: Tiskovka, jakou jste ještě neviděli. Ministr Blatný předváděl spokojeného psa Senátor Wagenknecht: Hlavním nástrojem je odhalování skutečných vlastníků, majitelů společností Problémy pohřebních služeb kvůli zmatkům s kovidem. Ministerstvo něco řeklo, ale povinné to není Soud přikázal Blatnému odůvodnit venkovní nošení roušek. Pokud to neudělá do týdne, tak povinnost skončí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.