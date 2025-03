Před „ukrajinským“ summitem EU vytáhl Orbán provokativní foto

Když slovenský premiér Robert Fico přednášel svůj projev na setkání konzervativců známém pod označením CPAC nedaleko Washingtonu, maďarského premiéra Viktora Orbána označil za svého přítele. Přítele, s nímž hodlá zkomplikovat evropskou pomoc Ukrajině.

„Pokud summit nebude respektovat, že existují i jiné názory než pokračování války, je možné, že se Evropská rada ve čtvrtek nebude schopna dohodnout na závěrech ohledně Ukrajiny,“ uvedl Fico ve svém příspěvku na facebooku.

„Maďarsko a Slovensko před klíčovým summitem ohrožují jednotu EU vůči Rusku a Ukrajině,“ napsal k tomu server Kyiv Independent hned v titulku ke článku.

K článku o summitu, který svolal předseda Evropské rady Antonio Costa, aby diskutovali o výdajích na obranu, další podpoře Kyjeva a zda dokážou postupovat jednotně po tom, co předvedl prezident Trump v Oválné pracovně Bílého domu, kam pozval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

První návrhy o situaci na Ukrajině přitom počítají s tím, že politici v Bruselu zmíní na jedné straně nezbytnost, že Ukrajina usedne k jednacímu stolu, u kterého dnes sedí jen Putin s Trumpem a současně EU Ukrajinu podpoří tak, aby její pozice u vyjednávacího stolu byla co nejlepší.

Podle posledního návrhu prohlášení připraveného pro summit měly členské státy potvrdit, že bez Ukrajiny nelze vést žádná jednání o Ukrajině a že jakákoli mírová dohoda pro Kyjev musí být doprovázena „pevnými a důvěryhodnými bezpečnostními zárukami“ pro tuto zemi.

Maďarský premiér Viktor Orbán mezitím tak trochu provokuje nejen Francouze. Na sociální síti X sdílel fotku s Marine Le Penovou a zdůraznil, že mu bylo ctí setkat se s budoucí prezidentkou Francie.

„Po setkání s bývalým i současným prezidentem Francie bylo potěšením setkat se s budoucím prezidentem. Děkuji za fundovanou diskusi,“ napsal k fotografii.

After meeting with both the former and current Presidents of France, it was a pleasure to meet with the future President. Thank you for the insightful discussion @MLP_officiel! pic.twitter.com/ThWhw8xSIU