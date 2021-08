Předražené testy? Profesor Flegr ťal do živého

reklama

Profesor Jaroslav Flegr se znovu přihlásil o slovo. A přišel s nápadem. Ještě před začátkem školního roku by prý vyhlásil, že všem očkovaným žákům a studentům bude ve školním roce dovoleno opisovat při písemkách. To by veškeré žactvo motivovalo k očkování tak, jako máloco jiného na světě. Anketa Má naše účast v NATO smysl? Má 4% Nemá 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14018 lidí

„V září bych oznámil, že jen blbec nemění názor, a všechny výjimky pro očkované bych zrušil. Ne že by úlevy z epidemických opatření nedávaly dobrý smysl (očkovaným hrozí nejen menší riziko onemocnění covidem a nesrovnatelně menší riziko vážnějšího průběhu nemoci, ale po případné nákaze mohou šířit virus daleko méně a zejména kratší dobu). Ovšem ze všech dalších hledisek nebylo dělení žáků na očkované a neočkované vhodné,“ poznamenal Flegr.

Žáky by bleskově otestoval antigenním testem i PCR testem, a to dvakrát brzy po sobě, a pokud by byla epidemická situace pod kontrolou, opakoval by PCR u dětí jen jednou za 14 dní. Takto by postupoval až do Vánoc.

„Jestli někdo tvrdí, že tolik PCR testů nezvládneme v Česku udělat, nebo že PCR test včetně odběru a svozu vzorků a přiměřeného zisku musí stát více než 300 Kč, tak buď úmyslně lže, nebo absolutně neví, o čem mluví. Kdyby se PCR testy vyjmuly ze seznamu zdravotních úkonů, tak do 14 dnů mohou nezdravotnická zařízení testovat milion vzorků denně, a to za cenu hluboko pod 200 Kč za jeden nepoolovaný vzorek. Nevylučuji, že kdybychom takto poctivě a včas testovali i zbytek české populace, vyhnuli bychom se nejen té podzimní (té téměř jistě), ale dokonce i té zimní vlně covidu,“ vysvětlil, proč by postupoval právě takto.

Pak šel dát Micíkovi tlačenku a věnoval se jiným záležitostem.

