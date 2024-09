Předvolání za „negativní obsah vůči vládě“: Lidé soptí, město „bouchlo“ dveřmi. A do toho Rakušan

Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 4% Nechci 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 22765 lidí



Žena byla v dopise od přestupkové komise města Prostějova vyzvána, aby podala vysvětlení, protože „uveřejnila příspěvek, fotografie a texty s negativním obsahem vůči vládě ČR“. „V přesně nezjištěný den a z přesně nezjistitelného místa prostřednictvím soc. sítě Facebook na profilu s názvem .... zveřejnila příspěvek, fotografie a texty s negativním obsahem vůči vládě ČR. Tím měla úmyslně narušit občanské soužití tak, že se měla vůči jinému dopustit jiného hrubého jednání,“ píše se v předvolání k podání vysvětlení, které má adresátka podat 17. září.



Po rozšíření textu se k němu vyjádřil například poslanec hnutí ANO Radek Vondráček, jenž se ptal: „Tak co myslíte, bylo to staré dobré anonymní udání, nebo se někdo podepsal? Fakt vám to nepřipadá jako ze Švejka?“ A v podobném duchu reagoval též právník Tomáš Tyl: „Tohle je zcela bezprecedentní případ, kdy se buď demokracie vzbudí a budou padat hlavy, nebo se to přejde mlčením a v tom případě už tady žádná demokracie není. A pak je načase odboj nebo emigrace, protože systém selhal a můžou si pro vás přijít kdykoliv za cokoliv,“ uvedl.

Psali jsme: Předvolání za „negativní obsah vůči vládě“. Občanka má potíže. Rajchl se vložil. Je toho víc

A po několika dnech – a zvýšeném zájmu médií o případ – mlčení prolomil i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).



„Internetem koluje dopis, který vzbudil velké pozdvižení. Oprávněně. Jistá paní z Prostějova je v něm vyzývána k podání vysvětlení kvůli negativnímu příspěvku vůči vládě ČR na sociální síti,“ připustil, že silná vlna kritiky, kterou výzva vzbuzuje, není neoprávněná.



„Nikdo v naší zemi nesmí být stíhán za svůj názor na vládu nebo komentář vůči vládě, pokud jím neporušuje zákon,“ deklaroval též ministr vnitra a připsal, že „ačkoli do záležitosti nemůže přímo zasahovat“, má za to, že za takový projev, i když s jeho vyzněním podle svých slov „zásadně nesouhlasí“, by nikdo neměl být předvoláván. „Možnost kritizovat vládu je stěžejním prvkem demokracie,“ doplnil.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

K věci se dříve vyjádřilo rovněž samotné město Prostějov. „Tento případ předala přestupkovému oddělení magistrátu Policie České republiky a magistrát je povinen jej projednat. Ukládá mu to příslušný zákon. Proto zaměstnanci přestupkového oddělení paní pozvali k takzvanému podání vysvětlení. Teprve poté může být rozhodnuto, zda přestupkové řízení bude zahájeno, nebo nikoliv. Klíčovou informací je, že úředníci v této věci pracují pro stát, a nikoliv pro město,“ napsalo.



Zdůrazňovalo, že proces rozhodování nespadá pod samosprávu. „Musíme zdůraznit, že tento proces nijak nespadá do rozhodování samosprávy. Vedení města do procesu nemá možnost nijak vstoupit ani jej ovlivnit.“



A dodalo, že se „stěžovatel domnívá, že se paní tím, že zveřejnila kritické příspěvky o vládě, mohla dopustit narušení občanského soužití“. „Policie případ předala přestupkovému oddělení, a to je povinno jej projednat (resp. pozvat dotyčnou k podání vysvětlení),“ uveřejnil facebookový profil města Prostějova.





Fotogalerie: - Stop cenzuře

Pod příspěvkem se ovšem ozval právník Pavel Hasenkopf, který poznamenal, že město může podnět odložit i bez podání vysvětlení, když vyhodnotí, že je nesmyslný. „Podnět se dá odložit i bez podání vysvětlení, pokud je evidentně nesmyslný,“ napsal Hasenkopf v odpovědi.







Po vlně kritických komentářů pod příspěvkem město Prostějov nakonec diskusi na Facebooku omezilo.





Psali jsme: Kolik to bude stát, pane Fialo? Odpověď zástupcům veřejnosti je jasná Platy nezvýšíme, oznámil Rakušan policistům a hasičům „Nejodpornější zločin pod Vítem Rakušanem“ rozvedl Robert Šlachta „Fiala Drahota“ se má na co těšit. Okamura slibuje „střelbu“