Přejte jim smrt... Důchodci v centru koronaviru. „Ne*re vás to? Pár facek,“ padlo. Je pěkně dusno

Hlavním tématem současné koronavirové krize v České republice se začínají stávat senioři. Stomatolog a politický komentátor Miroslav Macek tvrdí, že kdybychom nechali epidemii koronaviru proběhnout běžným způsobem, brzy by si oddechlo celé Česko. To, že by přitom zemřeli nejstarší občané, se však mnoha lidem nelíbí. Ozval se i profesor chemie na Masarykově univerzitě Ivan Holoubek. „Jestli jsme část mladé generace vychovali tak, že by nás akorát do rakve uložili, tak tu radost jim tedy nemíním udělat,“ píše. Chránit seniory lépe by též chtěl šéf České stomatologické komory Roman Šmucler.

Doktor Macek má za to, že pandemii koronaviru lze zvládnout i bez restriktivních opatření. Pravděpodobně by došlo k tomu, že jedno procento obyvatel České republiky by zemřelo. Populace by z 10,6 milionu klesla na 10,5 milionu. Zemřeli by nejstarší občané, nebo lidé, kteří mají kromě koronaviru celou řadu dalších zdravotních obtíží.

Většina populace by však podle názoru doktora Macka přečkala pandemii bez větší úhony a život by šel dál. Zároveň by to však znamenalo, že by v dalších letech zemřelo méně lidí, protože by byli zdravější. Tak to podle Macka v přírodě chodí. Znamenalo by to úlevu i pro naše zdravotnictví.



Macek dnes ve své teorii pokračoval s poukázáním na příspěvek, který dostal od bývalého místopředsedy vlády Martina Peciny. Ten mu na jeho teorii píše, že si nemyslí, že by jeho otec měl v 76 letech umřít. „Myšlenka, že ti lidé nezemřou navíc, ale jenom trošku dřív a bez trápení, je skutečně ‚nosná‘. Třeba budete mít vy a vaši blízcí taky takové štěstí,“ poznamenal dále. A Mackovi ve věku jeho otce na jeho teorii doplnil: „Po tom, co píšete, vám asi budu upřímně přát, abyste se déle netrápil. Nezemřel byste přece navíc, ale jenom dříve. Tak jaký problém…“ Fotogalerie: - Rouškolidé Psali jsme: Doktor Macek nabídl své řešení epidemie. Jenže my jsme „pseudohumánní“, tak to nepůjde

Macek odvětil, že sobě a svým nejbližším přejeme co nejdelší život, „aniž to můžeme svým přičiněním ovlivnit, ač si to často namlouváme“.



Otci by podle něj měl Pecina „spíše přát, aby se dožil v plném duševním a tělesném zdraví co nejdelšího věku a zemřel pokud možno náhle milosrdnou smrtí“. Přiložil slova o tom, že jedna jeho sousedka poslední roky prožila udržovaná při bazálním životě na loži, než ji „konečně vysvobodila milosrdná smrt“. Její známí a příbuzní jí kvůli jejímu utrpení prý smrt naopak přáli.



Profesor chemie na Masarykově univerzitě Ivan Holoubek se k seniorům obrátil a posílá jim vzkaz. „Nesere vás to, jak po nás najednou někdo plive, nechává nás bezmocné umírat, tak by se mohlo říct, že když nás bude míň, stát ušetří na důchodech. No a ne, vždyť je to vlastně pravda,“ započal.



Ptal se, kde tedy je ta péče k nejzranitelnější skupině obyvatel. „Co zajistit patřičnou péči – možná jako poděkování za to, že jsme jim pomohli na svět, do života, jejich pozic atd.,“ napsal. A v podobném duchu i pokračoval: „Jestli jsme část mladé generace vychovali tak, že by nás akorát do rakve uložili, tak tu radost jim tedy nemíním udělat.“ Doplnil, že se někde stala chyba, pokud se „ztratila úcta ke stáří, ctění předků a úcta a respekt k jejich zkušenostem“.



Starší generaci taktéž připomněl, že by bez ní „ti mladší nebyli“. „Tak to možná bude trochu opožděně pár facek, aby se jim ta úcta a respekt k jejich předkům vrátila,“ poznamenal.



Situace v některých domovech seniorů se vyhrotila. I přes velká opatření tato zařízení stále nedostala ochranné pomůcky, a senioři jsou tak absolutně nechráněni. Kraj Vysočina už v té souvislosti požádal Ministerstvo obrany o nasazení armády v domově důchodců v Břevnici u Havlíčkova Brodu. Koronavirem SARS-CoV-2 se nakazilo 20 z 22 klientů domova a devět pracovníků. Jedna obyvatelka domova, která trpěla i dalšími onemocněními, zemřela v neděli v noci.



Nakažení senioři mají být podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) přesunuti do zařízení v Lázních Toušeň ve Středočeském kraji.



Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková ministrovi Vojtěchovi (ANO) vyčetla, že situaci neřešil včas. V Otázkách Václava Moravce uvedla, že distribuce ochranných pomůcek poskytovatelům služeb stále nefunguje. Zopakovala, že domovy seniorů nemají podmínky pro to, aby splnily páteční ministerské nařízení, které má zabránit rozšíření nákazy. Domovy seniorů by měly získat 200 000 espirátorů. Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



Na situaci v sociálních zařízeních má názor i šéf České stomatologické komory Roman Šmucler, který zmínil, že „hlavně musíme testovat všechny, kdo se jen chtějí přiblížit k seniorům“.



„Nejsem testovaný, tak nenavštívím své rodiče, tak to je. Hlavně LDN, interní oddělení, domovy důchodců. Pokud jsou vícegenerační rodiny – izolovat všechny. A naopak. Děti v zásadě mohou do školy. Jen nechat staré učitele doma a děti, které mají doma seniora,“ napsal na sociální síti.



Na nedostatečnou ochranu seniorů též poukázala viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a vedoucí Domova U Biřičky v Hradci Králové Daniela Lusková. „Děláte z nás nekompetentní blbečky," stálo v otevřeném dopise od ní ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové (ČSSD) a ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (ANO).

