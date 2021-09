Překvapení ze sídliště: Volíme Flákance a Bobo. S Babišem jsme skončili, všechno zdražil

reklama

Anketa Od jakého věku by měl mít český občan právo volit? Od 16 let 8% Od 18 let 12% Od 21 let 68% Ještě později 12% hlasovalo: 17552 lidí

Důchodcům jde o budoucnost vnoučat, ne o zlevněné brambory

Nespokojená je i důchodkyně Zdena. Volila prý po revoluci Občanské fórum, pak dlouhá léta ODS a nakonec Babiše, ale jak říká, vždycky se zklamala. „Těm nahoře nikdy nešlo o lidi. Před volbami slibují, ale nakonec jdou proti nám.“ Vadí jí zadlužování republiky: „Stát musí hospodařit jako domácnost. Když mi zvýšili o pětistovku důchod a hned všechno zdražilo, tak mi to moc nepomohlo. A ještě musím šetřit o to víc pro vnoučata, protože ta se budou mít kvůli velkému dluhu mnohem hůř než my.“ K volbám půjde a volit chce někoho, kdo drží slovo a dokázal, že nemění názory a nebojí se. „Okamura to ale nebude. Štve mě, že si myslí, že důchodci jsou na prodej za levné brambory nebo vejce. Ale v Praze kandiduje za Volný blok Bobošíková. Sleduji na internetu její pořady, dobře pojmenovává, co politici za naše peníze dělají. A jako europoslankyně byla proti migraci. Asi jí to hodím.“

Psali jsme: Petr Hampl: Svobodná covidová diskuse?

Nikdy jsme nevolili, letos půjdeme

Na autobusové zastávce potkáváme mladou maminku. „Mám staršího syna ve třetí třídě, do školy za celou dobu chodil v podstatě jenom půl roku. Chci, aby děti denně chodily do školy a učily se. Nechci, aby tam Matěj seděl celý den v roušce a nemohl kloudně dýchat. A nechci, aby je stresovali testováním.“ Sama očkovaná je, protože to po ní v práci chtěli, ale své děti očkovat nenechá. „O nás už nejde, ale děti mají celý život před sebou.“ K volbám prý nikdy nechodila. „O politiku jsem se nezajímala, neměla jsem na ni čas. Ale během lockdownů jsem musela začít sledovat zprávy a zaujal mě poslanec Volný. Zprostředkovává nám i jiné názory jiných než vládních lékařů a není pokrytec. Podepsala jsem tady u obchodu petici proti experimentům na dětech a vzala si program a knížku rozhovorů s Volným. Možná letos půjdeme s manželem poprvé k volbám. A děti vezmeme s sebou. Když se nebudeme starat o politiku my, budou se o ni starat jiní a bude to zase jenom proti nám.“

Psali jsme: Volný patří na Balkán, vyděsil se Okamurův lídr Nerušil Lipovská: Na mé odvolání z Rady ČT prý tlačil premiér Babiš. Soudit o plat se nebudu Volný odpálil bombu. Než Lipovskou odstranili, zkusili ji prý umlčet jinak Volný a pravda o odstřelu Lipovské: Vyvedli mě. Musel jsem to udělat. Ať to každý ví! Petr Dvořák...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.