Překvapivá slova z Belgie: Za pět let může být po Evropské unii

Belgie měla vždy pověst země, která se staví k migraci pozitivně. Ale Francken dal jasně najevo, že i této přistěhovalecké a multikulturalistické zemi dochází trpělivost. Na společném setkání mimo jiné prohlásil, že reforma Dublinské smlouvy, která upravuje azylový proces, je „mrtvá“. Jeho další slova však byla snad ještě závažnější. „Pokud neuzavřeme evropské hranice a nepostavíme se ilegální migraci, Evropská unie přestane existovat.“

Francken dovysvětlil svůj postoj tím, že odpor proti přerozdělování migrantů zůstává ve východní a střední Evropě stejně silný – a navíc se k České republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku přidávají také Itálie a Slovinsko. „V prvé řadě musíme napravit současné chyby a až poté se bavit o tom, kdo a v jakém množství by měl přijímat uprchlíky. Zastavení ilegální migrace musí být pro nás naprosto klíčový úkol,“ sdělil belgický politik novinářům.

Následně se vyjádřil pro převzetí australského pohledu na migraci. „Měli bychom migrantům jasně sdělit, že všichni si z Evropy svůj domov udělat rozhodně nemohou. Stejně jako Australané bychom měli lodě s ilegálními migranty posílat zpátky do bodu, ze kterého se vydali do Evropy,“ prohlásil Francken. Austrálie před lety začala lodě jak vracet do bodu jejich vyplutí, také také platila některým menším a chudším státům peníze, aby uprchlíky přijaly na svém území.

„Společně s tím se musíme také dohodnout s Tuniskem, stejně jako jsme se dohodli s Tureckem. Lodě s uprchlíky, které vyjíždějí z Libye, by tak byly vráceny zpátky to Tuniska. Peníze ušetřené díky zastavení ilegální migrace potom mohou evropské země použít na pomoc poskytovanou přímo v konkrétním regionu. Tento názor zastávám celé dlouhé měsíce. Jsem si jistý, že pokud uzavřeme hranice, bude ochotno více členských stát projevit solidaritu.“

„Pokud Brusel neumožní jednotlivým členským státům uzavřít hranice, za pět let tady možná nebude žádná Evropská unie ani schengenský prostor. Je to vlastně velmi jednoduché a snadno předvídatelné. Belgie sice patří dlouhodobě k zemím, která je migrantům otevřená. Ale ani my už nehodláme tolerovat masovou ilegální migraci. My, stejně jako Němci, Rakušané a Italové, už toho máme dost. Tohle musí skončit.“

autor: pro