Přelom: Vypadněte jinam, řekla migrantům Itálie. A oni skutečně odjeli

Salvini jasně ukázal, že jeho předvolební rétorika nebyla náhodná a stran snižování počtů migrantů hodlá plnit své sliby. Ostatně to byl hlavní důvod, proč jeho strana uspěla v parlamentních volbách. Migranti, kteří v minulých měsících tak snadno pronikali do Itálie, tentokrát tvrdě narazili. Loď se 629 migranty z Afriky nedostala od úřadů povolení přirazit ke břehům a musela italské vody opustit. Následně migranty odmítla také Malta.

Cestující na palubě lodi byli dle informací serveru The Local zachráněni v rámci šesti na sobě nezávislých operacích. Podle francouzské humanitární organizace SOS Mediterranean se na palubě lodi nachází 123 nezletilých osob bez doprovodu dospělých, jedenáct dětí a sedm těhotných žen. Členové této organizace však již nevysvětlili, proč se těhotné ženy vydávají na tak riskantní a nebezpečnou cestu.

Celý text v angličtině je ZDE.

Bezprizorných migrantů se nakonec ujalo Španělsko. „Je naší povinností pomoci zabránit humanitární katastrofě a nabídnout těmto lidem bezpečný přístav,“ uvedl španělský premiér Pedro Sanchez. Ještě před rozhodnutím španělské vlády na Itálii a Maltu apelovala také OSN, jejíž představitelé poukazovali na humanitární stránku věci. „Stovky lidí na palubě jsou bez jídla, vody a dalších základních životních potřeb.“

Italské a maltské úřady neobměkčila ani výzva Evropské komise. „Prioritou úřadů obou zemí by mělo být, aby ti lidé na palubě dostali vše, co potřebují. Mělo by dojít k rychlému a uspokojivému řešení,“ konstatoval Margaritis Schinas. „Záchrana lidských životů je povinnost. Nikoli však dělat z Itálie jeden obrovský uprchlický tábor. Tentokrát už prostě říkáme ne,“ napsal v reakci Salvini na svém twitteru.

Italský premiér nicméně avizoval, že jeho vláda poslala na palubu lodi lékaře a zachránáře, kteří jsou v případě potřeby připraveni zasáhnout. Ani v samotné Itálii však všichni s přístupem vlády nesouhlasí. Starosta přístavního města Taranto Rinaldo Melucci se nechal slyšet, že jeho město je připraveni migranty přijmout. Stejný postoj zaujal prostřednictvím Twitteru také starosta Neapole Luigi de Magistris.

