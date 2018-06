Premiér Babiš dnes uvede do úřadu ministry práce a spravedlnosti

Krčála by měl Babiš jmenovat v 16:30. Ministrem práce se mohl stát už ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD), z osobních důvodů tehdy nominaci odmítl. Resort pak vedla jeho stranická kolegyně Michaela Marksová, jíž po nějakou dobu dělal Krčál politického náměstka, uvedla ČTK.

Malou jmenuje premiér v 17:20. Kandidátku kritizují opoziční Piráti, ODS a TOP 09. Připomínají zejména výrok Malé o tom, že by se trestní stíhání premiéra Babiše mohlo odložit do doby, než skončí volební období. Malá ke kritice řekla, že se bude opozici snažit prací přesvědčit o tom, že se mýlí. Sociální demokraté i někteří další v souvislosti s možným vládním angažmá Malé poukazovali na to, že kvůli obchodování partnera v oblasti insolvencí bude ve střetu zájmů. Malá to odmítá.

autor: nab