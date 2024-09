Přemlouvání a strach. „Hlavně nejít s ANO.“ Kavárna se pustila do Skopečka

Jan Skopeček se v rozhovoru pro iROZHLAS vyjádřil k aktuální povolební situaci ve Středočeském kraji. Řekl, že jednání o případné koalici teprve začala, a to hned po sečtení výsledků voleb. ODS obdržela nabídky jak od hnutí STAN, tak od hnutí ANO, přičemž první jednání vedli se STANem, protože toto hnutí bylo jejich dosavadním koaličním partnerem.

Skopeček upozornil, že jednání se netýkala jen počtu radních nebo křesel, ale především otázky, jakým způsobem bude Středočeský kraj dál fungovat. Za nevýhodu případné koalice se STANem označil velmi křehkou většinu jednoho hlasu, což by mohlo výrazně komplikovat efektivní vládnutí. „Nicméně jsme připraveni se STANem dál jednat. Jednání dnes budou pokračovat a uvidíme, jak se posuneme,“ poznamenal Skopeček.

„Samozřejmě nabídka od hnutí ANO je pro ODS zajímavá, ale jak jsem již řekl, jednání teprve pokračují,“ podotkl Skopeček.

Doposud byla ve Středočeském kraji hejtmankou Petra Pecková ze STAN. Skopeček důrazně připomněl, že paní Pecková nynější krajské volby nevyhrála. „Kdybychom měli postupovat podle její logiky, nárok na hejtmana by měl mít kolega z hnutí ANO, které nad paní Peckovou výrazně vyhrálo,“ zmínil Skopeček.

Podle novináře Alexandra Mitrofanova se aktuální situace vyjednávání ve Středočeském kraji rovná rozhodování o budoucím směřování České republiky na další roky. „Kdo si myslí, že přeháním, má na to plné právo. Ale případný hejtman Jan Skopeček by rozsvítil jolku až v Kremlu. I kdyby sám nechtěl,“ vyjádřil svůj názor Mitrofanov na platformě X.

Celý svět se dívá na střední Čechy.

To je samozřejmě nadsázka.

Ale pravdou je, že zrovna tam se teď rozhoduje o směru země na další roky.

Kdo si myslí, že přeháním, má na to plné právo.

Mladý český aktivista Kryštof Stupka napsal, že „Skopeček teď předvádí strašné věci“. „SPOLU volilo o 32.5k míň lidí než STAN. Skopečka kroužkovalo o 10.9k míň lidí než Peckovou. I tak mu to jeho ego nedá a snaží se vytřískat roli hejtmana. Asi si nedokáže představit, že mu šéfuje žena,“ zmínil Stupka.

Petr Honzejk, novinář a komentátor Hospodářských novin, upozornil na širší politické důsledky možného vývoje ve Středočeském kraji. Poznamenal, že i když jsou kraje a vláda dvě odlišné úrovně, situace v regionu dle jeho slov může mít dopad na celkové vnímání vlády Petra Fialy.

„Pokud Fiala neukočíruje Skopečka a ten to dá dohromady ve středních Čechách s babišovci, ač může s vládním STAN, bude to konec Fialova příběhu o zadržování populismu, na kterém stojí étos celého jeho vládnutí,“ napsal Honzejk, že spojenectví ODS s babišovci ve Středočeském kraji by mohlo oslabit Fialovu pozici.

„Ahoj Honzo,“ oslovil skrze sociální síť X poslance Skopečka i bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. „Tři volební období jsem byl poslanec PS za Středočeský kraj. A jsem moc rád, že Tě voliči vyslyšeli a pomohli vládním stranám porazit ANO, mít většinu v zastupitelstvu a nedovolit jim v kraji vládnout. Tak na to nezapomeň a dotáhni to do konce, prosím,“ apeluje Kalousek na Skopečka.

K situaci se vyjádřila i bývalá česká herečka Michaela Kudláčková a šéfredaktorka dámského internetového deníku Popelky.cz. „Samozřejmě, že nevěřím, že by pan Jan Skopeček vyměnil čest za post, jenom za sebe fakt nechápu, proč to prostě nemůže říct rovnou. Voliče Spolu jenom dostane do stavu absolutního zděšení,“ vyjádřila se na X a dodala, že jediným myslitelným hejtmanem pro Středočeský kraj je „s ohledem na osobní výsledek i výsledek pro STAN i voliče Spolu“ právě Petra Pecková.

Redaktor Deníku N Jan Moláček se pozastavil nad, dle jeho názoru, paradoxní situaci, kdy „o budoucnosti ODS nerozhoduje Kuba, kterej udělal skoro 50 procent, ale Skopeček, kterej neudělal ani 18“.

Diskutér Jakub, jenž sám sebe popisuje coby tátu, domácího sládka, cyklistu a kafesnoba, kritizuje Skopečkův celkový postoj před a po volbách. Poukazuje, že v sobotu Skopeček prezentoval hlas pro koalici Spolu jako hlas proti hnutí ANO, a hned následující den už zvažuje nabídku od hnutí ANO na koalici ve Středočeském kraji. „Tohle uzrálo jak zkyslý mlíko,“ napsal. A připojil ke svému komentáři Skopečkův příspěvek z 21. září, v němž právě psal o poražení hnutí ANO.

