Přesčasy ve zdravotnictví: Válek rychle píše novelu novely. O tom problému se ví patnáct let, nechápou lékaři

Ministerstvo zdravotnictví musí naléhavě řešit další nepříjemný problém. V situaci, kdy ještě stále nejsou dostupná některá běžná antibiotika, léky na střevní potíže a také jiné medikamenty, došla trpělivost tisícům lékařů, kteří v nemocnicích musí sloužit vyčerpávající, mnohahodinové směny, a tak se řada z nich rozhodla odmítat další navýšené přesčasy, o kterých rozhodla minulý měsíc vládnoucí pětikoalice. Lékaře v tom podpořily jak jejich odbory, tak i další různá profesní sdružení.

Koaliční poslanci totiž v rámci nutných změn v zákoníku práce (ZP), abychom se přizpůsobili legislativě EU, zvýšili počet možných zákonných přesčasů ze 416 hodin na dvojnásobné množství, tedy na 832 hodin. Po tvrdé reakci lékařů, kteří takové množství přesčasových hodin odmítli a poukázali na fakt, že by došlo kvůli únavě k fatálním chybám v jejich práci, zničení jejich rodinného života a také k odlivu odborníků do zahraničí, začal ministr Válek ustupovat a slíbil zmíněnou novelu ZP, která byla schválena Parlamentem v polovině letošního září, opět upravit. To ale už lékařům nestačí a předložili ministrovi další požadavky.

„Problém s přesčasy lze řešit pouze vhodnými systémovými kroky vlády. O tomto problému se ví už minimálně 15 let, kdy vyšla vyhláška Evropské unie o pracovní době, ale žádná vláda nevytvořila potřebný systémový krok. I zdravotníci a lékaři jsou jen lidé a nelze je donekonečna vydírat. Ministři zdravotnictví mohli v minulých letech sáhnout k přeorganizování práce v nemocnicích, například změnou kompetencí pro zdravotní sestry, zavedením systému konzultantů, zvýšením počtu studentů na vysokých školách, kteří mají o studium lékařství zájem. A také se mohla zatraktivnit a zvýšit prestiž lékařského povolání zlepšením nedostatečného ohodnocení práce zdravotníků, dala se nadefinovat páteřní síť nemocnic a bylo by rovněž vhodné zvýšit i počet lůžek následné péče,“ řekl nám k problému s přesčasy například Martin Sojka, zkušený primář interního a geriatrického oddělení z Městské nemocnice v Ostravě.

Lékařské odbory: „Mít penzi jako baletky? To ne, přesčasy nám ale musí zhodnotit“

Za požadavky tisíců lékařů samozřejmě stojí zástupci jejich odborů, kteří v současné době jednají s ministrem zdravotnictví o zlepšení pracovních podmínek lékařů i zdravotníků. V době schvalování konsolidačního balíčku, tedy dalšího utahování opasků, budou mít ale zřejmě těžkou práci.

„My jsme celou dobu upozorňovali politiky na to, jak ten nepříznivý stav s přesčasy lékařů řešit i v rámci té evropské direktivy. Nicméně pětikoalice si to pak udělala po svém. Opravdu to nejde vymyslet tak, že když nevím, jak ten celkový problém vyřešit, tak změním zákoník práce. I když teď pan ministr zdravotnictví couvá a chce ty počty přesčasů vrátit na původní hodnotu, tak my už máme o tom úplně jinou představu, a to nejsou už jen názory mladých lékařů. Chtěli bychom zařadit do zákoníku práce také povinné benefity pro lékaře, jako jsou například nároky na lázně a podobně, a aby se to ohromné množství přesčasových hodin, které někteří lékaři odpracují, také promítlo při jejich odchodech do penze. Samozřejmě netlačíme na to, aby lékaři chodili do důchodu v 35 letech jako baletky, ale aby se lékařům zhodnotily ty všechny jejich odpracované směny, jak to například funguje v některých severských zemích,“ informoval předseda celostátního Lékařského odborářského klubu Martin Engel a ještě dodal:

„Na stole nyní také leží zvýšení platů, na Slovensku má třeba zkušený lékař i 4 tisíce euro, u nás to bývá okolo 65 tisíc korun. Zatím je kolem těch našich požadavků klid, ale já se mám v těchto dnech ještě setkat s panem ministrem Válkem. Daedline, tedy konečné rozhodnutí by mělo padnout do konce listopadu, ať se ta krize s odmítáním přesčasů nějak vyřeší. Uvidíme, jak si s tím Ministerstvo zdravotnictví poradí.“

Služby jsou letitým problémem, který nechtěl nikdo z politiků řešit

Všichni zkušení lékaři a politikové, kteří se v českém zdravotnictví dobře orientují, nemají ale nyní na problematiku přesčasů stejné názory. Shodují se určitě v tom, že situace s náročnými službami se měla řešit daleko dříve, a že by mělo dojít k vytvoření sítě páteřních nemocnic. Někteří z nich ale poukazují i na fakt, že situace s poměrně nešťastnou změnou zákoníku práce ohledně délky přesčasů nyní využila ve svůj prospěch i Sekce mladých lékařů České lékařské komory. Nemálo zdravotnických specialistů si pak také myslí, že kdyby se službami v nemocnici pomáhali, a to v daleko větším měřítku, praktičtí lékaři, problém by byl prakticky vyřešený.

„Problematika služeb lékařů je dlouhodobý problém, který nikdo neřešil. Nynější navýšení přesčasových hodin v přijaté novele zákoníku práce pouze legalizovalo stav, který se ve většině nemocnic různě obchází. Zajištění lékařské služby slouží pro naše pacienty a musí být pokryto 24 hodinami denně. Je pravdou, že je zajišťováno prakticky ve 100 procentech lékaři z nemocnic a jen výjimečně lékaři-specialisty z privátního sektoru. Přijatou novelu vzali mladí lékaři, podporovaní Českou lékařskou komorou, jen jako impulz, kdy chtějí navýšení základního platu bez služeb, protože je jim jasné, že v případě dodržování zákoníku práce by museli pracovat ve směnném provozu, kde poklesnou výrazně ve mzdách proti dnešnímu stavu,“ uvedl Ladislav Václavec, senátor a ředitel krnovské okresní nemocnice, který pak ještě doplnil:

„Jaké je řešení současné situace? To spočívá především v zapojení všech lékařů do péče o své pacienty 24 hodin denně. Pokud by ústavní pohotovostní služby a lékařské služby první pomoci zajišťovali i privátní lékaři-ambulantní specialisté a praktičtí lékaři, bude problém prakticky vyřešen. Dalším nutným krokem je stanovení páteřní sítě nemocnic v okrese, která bude zajišťovat akutní péči, a tím mít v pohotovosti lékaře nezbytných oborů v režimu celého dne. Tato opatření ale vyžadují politické rozhodnutí a velkou odvahu, kterou zatím žádná vláda neměla.“

Ministerstvo na dotazy nereaguje

Redaktoři Parlamentních listů oslovili ohledně tohoto problému v dostatečném předstihu i Ministerstvo zdravotnictví, to ale opět vůbec nereagovalo i přes příslib vedoucího tiskového oddělení. Nebylo to poprvé. Tato státní instituce, která má sloužit veřejnosti, a je financována z peněz daňových poplatníků tím tak porušuje zákon o svobodném přístupu k informacím. Je to ale také vizitka vládní pětikoalice, jejíž lídři mají ve svých projevech plná ústa demokracie, ale skutečnost bývá mnohdy zcela jiná.



