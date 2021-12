Přestaňte dělat z lékařů dezinformátory. Petice žádá skutečnou diskusi o očkování

reklama

Autoři petice prosazují uznávání protilátek jako součásti certifikátu o bezinfekčnosti, odmítají očkování dětí a bojují proti označování všech lidí s odlišným názorem za dezinformátory. Petice má dopomoci širší diskusi na téma covidu-19 v rámci odborné veřejnosti a má poukázat na to, že i v lékařských kruzích jsou odlišné názory, které si zaslouží respektovat.

Deklarace lékařů počítá zvlášť podpisy laické veřejnosti, kterých je přes 30 tisíc, a lékařů. Podpisů lékařů je přes 800 a objevují se mezi nimi jak praktici, tak například zubaři nebo veterináři.

„Jsem přesvědčený, že bychom se měli soustředit na očkování rizikové populace. A my se místo toho upínáme k celkovému procentu proočkovanosti v populaci. Nutíme mladé, zdravé lidi, jejichž rizika jsou nízká, a lidi, kteří onemocnění prodělali,“ říká k výzvě Jan Brodníček, pneumolog a praktický lékař z Rožmitálu pod Třemšínem.

„Dokonce začínáme mluvit o povinném plošném očkování včetně očkování dětí, a to si myslím, že je špatně. Měli bychom tu snahu napřít na očkování rizikové populace, která plní kapacity nemocnic a jednotek intenzivní péče,“ dodává Brodníček podle informací serveru Seznam Zprávy.cz.

Brodníčkovi vadí také obrovský mediální tlak, který se snesl na miliardáře Karla Janečka za jeho vystoupení na Českém slavíkovi, kde kritizoval právě očkování dětí. „Nedávno vystoupil Karel Janeček, na kterého se snesla smršť. I to je jeden z důvodů, proč jsme do toho šli. Jak ho odsuzovali. On řekl něco, co bych podepsal. Tlak na plošné očkování dětí je nepřijatelný,“ vysvětluje Brodníček.

Svůj podpis přidala například také lékařka Jana Gandalovičová, jež by chtěla zavést i diskusi o třídění pacientů. „Aby se pacienti nedostávali do nemocnic mnohdy již v tak závažném stavu, že končí rovnou na odděleních JIP,“ říká Gandalovičová.

Podle jednoho z autorů petice, Václava Hrabáka, bylo důvodů, proč spustit deklaraci, hned několik. Vadí mu zejména označování odborníků s jiným názorem za dezinformátory. „Chceme podpořit a pozvednout odbornou veřejnost. Vypadá to, že odborníci doporučují povinné očkování a ti, co jsou proti tomu, jsou jen nějaký dav polointeligentních lidí. I proto jsme v podepisování pod deklarací na internetu udělali i tituly. Jsou to často vysokoškolsky vzdělaní inteligentní lidé,“ tvrdí Hrabák.

Svůj podpis připojil i lékař a poslanec za SPD Vladimír Zlínský. „Je pravda, že diskuse by mohla být širší, že by měla být umožněna i pro odborníky, kteří mají jiný názor, že by jich mělo být víc. A aby z toho skupina, která má jiný názor, nevycházela jako dezinformátoři,“ přeje si Zlínský.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek, o kterém je v petici několik negativních zmínek, nechce iniciativu stovek lékařů komentovat s tím, že nejde o většinový postoj. „Je to určitá scéna. Doktorů je 57 tisíc, takže se mezi nimi najdou různí lidé,“ říká Kubek, který prý nechce svými vyjádřeními petici dále medializovat.

Ostrá slova na adresu petice naopak zvolil lékař a předseda Českého klubu skeptiků Sisyfos Jaromír Šrámek. „Je to spíš populistická akce a bohužel ve svých důsledcích spíše nebezpečná. Řada z nich se v nějaké podobě věnuje alternativní medicíně nebo z jiného důvodu je nelze pokládat za, řekl bych, elitu medicínské obce,“ tvrdí Šrámek, že většina z podepsaných lékařů prosazuje odlišný pohled na medicínu obecně.

Proti tomu se ovšem ohrazuje autor petice Václav Hrabák. „Hlavní podepisovatelé jsou většinou klasičtí lékaři. Hlavně to znamená, že jsou to lidé, kteří mají lékařský výcvik, atestace a tak dále a zároveň mají širší a komplexnější vnímání, že nejsou jen omezeni na úzký lékařský pohled. Myslím si, že je to spíš výhoda,“ říká Hrabák, že podle něj většina naopak není alternativní.

