Prezident Pavel jmenoval 16 generálů. Promluvil k nim sám i jako generál

Výročí 105 let od vzniku Československa si dnes u Národního památníku v Praze na Vítkově připomněli politici včetně prezidenta Petra Pavla a premiéra Petra Fialy (ODS), zástupci armády i váleční veteráni. Součástí tradičního ceremoniálu byl i přelet vojenských vrtulníků a stíhaček Gripen. Prezident Pavel, politici i rektoři uctili památku zakladatele Československé republiky TGM položením věnců na pražském Hradčanském náměstí. Prezident Pavel dnes do generálských hodností jmenoval 16 mužů.

U hrobu Neznámého vojína položili věnce Pavel, Fiala, předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), ministryně obrany Jana Černochová (ODS), zástupci Parlamentu Jan Skopeček (ODS) a Jiří Drahoš (za STAN) či pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Pietního aktu se zúčastnili i zástupci opozice, například předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová a stínový premiér ANO Karel Havlíček. Všichni přítomní uctili minutou ticha památku padlých vojáků.

Fiala později v rozhovoru s novináři uvedl, že celá současná Česká republika je postavena na tradicích první republiky. "Měli bychom kromě vděčnosti cítit také zodpovědnost za to, co máme, abychom to udrželi. Abychom prosperující svobodnou zemi předali dalším generacím," řekl. Ve světě je podle něj mnoho situací a válek, které přímo či nepřímo ohrožují Evropu. Zmínil konflikt na Ukrajině nebo v Izraeli. "Mělo by nás to vést k myšlence, že bezpečnost není samozřejmá. Nežijeme ve světě, kde přirozeným prostředím je mír. Abychom žili v míru, musíme pro to něco dělat. ČR pro to udělala hodně. Jsme členem EU a NATO a také jsme se rozhodli, že budeme dávat více peněz do obrany a modernizujeme armádu," dodal premiér.

Pavel také k dnešnímu dni propůjčil praporu podpory nasaditelných sil bojový prapor. Velitelství pozemních sil pak prezident propůjčil čestné jméno generála Vojtěcha Borise Luži. Generál Luža byl legionář první světové války a čelný představitel československého protifašistického odboje. Účastnil se jako příslušník legií bitvy u Zborova. V prvorepublikové armádě zastával řadu velitelských funkcí. Za okupace se podílel na odbojové činnosti, a to za pomoci blízkých členů Sokola a vojáků. V říjnu 1944 byl v části Přibyslavi Hřiště na Havlíčkobrodsku zastřelen v boji s protektorátními četníky.

Pietní akt na Vítkově trval zhruba půl hodiny. Zakončil ho pochod jednotek, během kterého přeletěly nad památníkem dva stíhací letouny Gripen a také tři vojenské helikoptéry.

Akce k založení republiky se dnes konají i na dalších místech republiky. Pavel večer udělí státní vyznamenání. Některé památky a státní instituce pořádají dny otevřených dveří.

Památník na Vítkově vznikl v letech 1929 až 1938 k poctě československých legionářů. Po roce 1948 sloužil k propagaci komunistického režimu, byli v něm pohřbíváni významní představitelé Komunistické strany Československa. V roce 1953 v památníku vzniklo Mauzoleum Klementa Gottwalda. Po pádu komunismu v roce 1989 byli všichni pohřbení lidé odvezeni, nyní je památník ve správě Národního muzea.

Vzpomínkový akt se uskuteční také například v Lánech, Brně, Pardubicích, Plzni, Turnově nebo v Litomyšli, kde bude spojený s výstavou a jízdou historických vozidel.

Památku zakladatele Československé republiky uctil prezident, politici i rektoři

Položením věnců u sochy Tomáše Garrigua Masaryka na pražském Hradčanském náměstí dnes prezident, politici i rektoři uctili památku zakladatele Československé republiky. Jako první položil květiny ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Po něm dorazil prezident Petr Pavel, jehož příchodu přihlížela zhruba stovka lidí. Prezidenta přivítali potleskem. Pietní akt byl bez projevu, prezident z časových důvodů neposkytl rozhovor ani přítomným novinářům. Z vysokých ústavních činitelů následoval předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Podle Vystrčila je 28. říjen symbolický nejen proto, že si lidé připomínají vznik samostatného Československa, ale představuje také závazek a odpovědnost, kterou dnešní obyvatelé ČR zdědili a kterou si nesou. "Suverenita, svébytnost, svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí. Můžeme si je zničit sami, a nebo může přijít někdo z vnějšku a zkoušet nám ji vzít," uvedl předseda Senátu.

U sochy Masaryka na Hradčanském náměstí se dnes objevili i další politici, mimo jiné předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) nebo senátoři Jiří Drahoš (za STAN) a Jiří Růžička (za TOP 09).

Odpoledne k soše Masaryka přišla položit věnce také desítka rektorů několika vysokých škol. Mezi nimi byli například rektor Škoda Auto Vysoké školy a bývalý místopředseda vlády Pavel Mertlík, rektor ČVUT Vojtěch Petráček nebo rektorka Akademie múzických umění v Praze Ingeborg Radok Žádná. Rektoři se na tomto místě scházejí při výročí vzniku Československa už několik let. Někteří se zúčastní večerního předávání vyznamenání.

"Jsem rád že rektoři dnešní návštěvou Pražského hradu dali najevo, že jsou přesvědčeni, že žijeme v demokracii, kde máme slušného prezidenta a kde máme slušně fungující instituce, Parlament, Senát a Poslaneckou sněmovnu, a kde vláda dělá zahraniční politiku, za kterou se nemusíme stydět," prohlásil předseda Senátu Vystrčil.

Zástupci vysokých škol měli s předchozím prezidentem Milošem Zemanem napjaté vztahy. Slavnostního ceremoniálu k udílení státních vyznamenání se někteří přestali účastnit v roce 2014, protože se jim nelíbilo, že prezident odmítl podepsat jmenování tří navržených profesorů a že kvůli osobním sporům nepozval na předávání vyznamenání na Pražský hrad tehdejšího rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka a tehdejšího rektora Jihočeské univerzity Libora Grubhoffera.

Prezident Pavel jmenoval do generálských hodností 16 mužů

Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě jmenoval do generálských hodností 16 mužů. Jsou mezi nimi třeba bývalý šéf zpravodajských operací BIS Petr Špaček nebo první zástupce ředitele Generálního ředitelství cel David Chovanec. Prezident přítomným mimo jiné řekl, že generálové by měli být připraveni dávat i rady, "které nebudou vždy vyžádané a které se nemusí vždy líbit".

Povýšení se dočkali například i náčelník Vojenské policie Jiří Roček, ředitel pražských policistů Petr Matějček, náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru Petr Ošlejšek či ředitelé dvou věznic. Jmenování nových generálů na Pražském hradě je tradiční součástí oslav Dne vzniku samostatného československého státu, oslavy vrcholí večer udílením státních vyznamenání.

"V minulosti jsem měl několikrát příležitost stát na vaší straně a proto vím, co všechno to obnáší, než se člověk k této události dostane," uvedl dnes prezident a bývalý voják Pavel. Do výslužby odešel v hodnosti armádního generála. "Generálské hodnosti se nedávají za známost, dávají se za výkon a splnění všech podmínek. To, že jste ty podmínky splnili, znamená, že jste na pomyslných vrcholcích svých pyramid," řekl prezident. Na jmenované ale podle něj budou kladeny také mimořádné požadavky. "Očekává se od vás, že budete dávat i rady, které nebudou vždy vyžádané a které se nemusí vždy líbit," dodal.

Petr Špaček je prvním bývalým příslušníkem kontrarozvědky, který se stal generálem ve výslužbě. Ředitele BIS Michala Koudelku povýšil Pavel do generálské hodnosti letos v květnu po letech odmítání od bývalého prezidenta Miloše Zemana. Špaček byl 12 let Koudelkovým nadřízeným. Dnes získal hodnost brigádního generále ve výslužbě. Dalším brigádním generálem ve výslužbě se stal rektor Policejní akademie ČR v Praze David Dlouhý.

Pavel jmenoval dva generálmajory. Stali se jím ředitel sekce logistiky ministerstva obrany Robert Bielený a velitel Velitelství pro operace armády ČR Václav Vlček.

Zbylých 12 jmenovaných dnes získalo hodnost brigádního generála. Prezident povýšil ředitele sekce logistiky ministerstva obrany Miroslava Hegera, šéfa ředitelství speciálních sil ministerstva obrany Miroslava Hofírka a zástupce ředitele sekce plánování schopností ministerstva obrany Jana Susekára. Dalšími povýšenými jsou ředitel Agentury logistiky armády ČR Jaroslav Jírů, náčelník Vojenské policie Jiří Roček a velitel 21. základny taktického letectva armády ČR Jaroslav Tomaňa.

Brigádním generálem se stal také náměstek generálního ředitele hasičů Petr Ošlejšek. Má na starosti integrovaný záchranný systém a operační řízení. Je jedním ze styčných důstojníků hasičů při mezinárodních záchranných operacích. Účastnil se několika zahraničních misí, například při předání humanitární pomoci Íránu v roce 2019.

Prezident povýšil rovněž ředitele věznice ve Stráži pod Ralskem Ladislava Blahníka a ředitele Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno Dušana Gáče. Do hodnosti brigádního generála byli jmenováni i první zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství cel David Chovanec, náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku Jaromír Bischof a ředitel pražské policie Petr Matějček.

