Prezident Zeman navštíví od 19. do 21. června Ústecký kraj

Návštěva se uskuteční od 19. do 21. června. Zeman by měl být především na Lounsku, Mostecku a Teplicku. „Pan prezident chce navštívit hlavně místa, kde ve druhém kole prezidentských voleb dostal nejvíc hlasů,“ uvedl Bubeníček. Hlava státu by měla navštívit Lišany na Lounsku, kde dostal téměř 94 procent hlasů. Přijede také do Bečova na Mostecku, kde mu dalo hlas přes 81 procent lidí, připoměela ČTK.

Mimo to je v plánu také návštěva Podbořan na Lounsku, po necelých třech letech by měl prezident navštívit i elektrárnu v Ledvicích na Teplicku. Program zahrnuje i Bílinu, kde je Bubeníček starostou. „V Bílině jsme měli trochu problém, protože rekonstruujeme náměstí, ale našli jsme místo. Bude to u základní školy, u domu kultury,“ doplnil hejtman. Zakončení návštěvy je plánované na zámku Jezeří na Mostecku.

Zeman naposledy navštívil Ústecký kraj loni v říjnu.

autor: nab