Prezident Zeman předal šek opuštěným dětem. Na více než dva miliony

„Vzpomínám si na výrok Davida Camerona, který říkal, že parlamentní demokracie je krásná, jenom kdyby každý rok nebyly volby. A já bych tento výrok parafrázoval a řekl bych: parlamentní demokracie je krasná, a když na účtech něco zůstane, zaplať pánbůh, že to můžeme dát těm nejpotřebnějším, což jsou v daném případě děti,“ uvedl na Hradě prezident republiky.

Na jeho volebním účtu zbylo vše, co tam dárci poslali, tedy 4 600 000 korun. „Rozdělil jsem tuto částku na dvě poloviny, ale ujišťuji vás, že obě poloviny se dostanou dětem. Jedna prostřednictvím Klokánku a druhá prostřednictvím nadace mé ženy, kde mimo jiné bude dotace na auta, protože postižené děti potřebují auta. Nicméně když už jsme s panem ředitelem tady, rád bych konstatoval, že pomoc Klokánkům nemůže být redukována pouze na dary prezidenta republiky, ale že tato pomoc by měla být systematická. Vážím si toho, že paní bývalá ministryně práce a sociálních věcí Němcová zřídila pracovní skupinu právě na pomoc těmto ohroženým dětem, a pan ředitel mě informoval o tom, že nová paní ministryně Maláčová tuto pracovní skupinu zrušila. Překvapilo mě to, protože od sociální demokratky bych nic takového neočekával, a předpokládám, že v dohledné době o tom s paní ministryní budu mluvit,“ prozradil Miloš Zeman.

„Nyní už mi dovolte, abych předal panu řediteli tento šek, což je ta zmíněná polovina výnosu z volební kampaně při prezidentské volbě, a popřál Klokánkům, aby se jim dařilo, aby byli šťastní a aby měli radost ze života,“ dodal prezident.

Miloš Zeman podporuje Klokánky už roky, na činnost neziskové organizace starající se o opuštěné děti věnoval miliony korun. Prostředky vybírá v rámci svého nadačního fondu. Většinu z darované částky tvoří peníze samotného prezidenta, který do fondu posílá od nástupu do úřadu v roce 2013 třetinu svého platu. Menší procento pak tvoří finance od víceméně drobných dárců.

Prezident původně založil nadační fond s jiným účelem, peníze chtěl věnovat na splácení státního dluhu. Zeman si podle svých slov pochopitelně uvědomoval, že příspěvky na výši dluhu České republiky budou mít vliv zcela nepatrný, ale šlo o symbolické gesto, které mělo dát jasně najevo, že dluh není v pořádku, a vyzýval další politiky, aby se k jeho činnosti přidali.

Později konstatoval, že až na drobné výjimky nikdo z politiků nepřispěl, a proto přehodnotil účel nadačního fondu, rozhodl se prostředky vynakládat smysluplněji a podpořit české sirotky.

Naposledy věnoval Klokánkům prezident Zeman na počátku letošního ledna dva a půl milionu korun. Už tehdy slíbil, že přebytek svého volebního účtu využije stejným způsobem, neboť zákon jasně říká, že peníze mají být využity na charitativní účely.

