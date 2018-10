Prezident Zeman večer vystoupil s projevem na Pražském hradě. Varoval před vedením ekonomické války. A nejen to

„Jsem rád, že se mohu účastnit již v pořadí patého Česko-čínského investičního fóra. Rád bych zdůraznil slovo investiční. Věnoval jsem čínskému prezidentovi jabloňový strom a řekl jsem mu, že je snadné jíst jablka, ale daleko důležitější je sázet jabloně,“ zahájil svou řeč český prezident Miloš Zeman s tím, že je rád, že i my těmito setkáními sázíme „jabloně“.

Poté sdělil, že se těší na středeční setkání se společností CITIC Group, která do Prahy přivezla celé své vedení. „Věřím, že to bude mít efektivní výsledky právě v oněch investicích, tedy jabloních,“ dodal s tím, že se od něj možná nyní očekává, že vyjmenuje celou řadu investičních projektů z obou stran, ale to by bylo na příliš dlouho. „Vzhledem k tomu, že narůstá i počet čínských turistů a podnikatelů i studentů a naopak, tak můžeme mít radost z úspěšného vývoje našeho společného projektu,“ uvedl a dodal, že každým rokem prý objem těchto projektů roste.

Poté už se přesunul k vážnějším tématům. Upozornil, že když se přátelům nedaří, bylo by dobré postavit se za ně a vyjádřit jim i svou solidaritu. „Pokusy vést obchodní války zvyšováním cel zcela odporují učebnici ekonomie v prvních ročnících vysoké školy ekonomické, kde protekcionismus je považován za školáckou, učednickou chybu,“ zdůraznil.

Poukázal na to, že právě zvyšování cel poškozuje vzájemný obchod, a to nejen mezi dvěma zeměmi. „Poškozují celou světovou ekonomiku, a mohou dokonce vyvolat celosvětovou ekonomickou krizi,“ uvedl a dodal, že věří, že tato válka skončí. „Vůči Kubě bylo aplikováno embargo, bojkot, cla a nevím, co vše ještě. Když jsem přijel do Miami a setkal se s kubánskými imigranty, tak jsem jim tehdy říkal: Kolegové, vaše strategie je naprosto vynikající, a má jen jednu drobnou vadu. A sice, že Fidel Castro je stále prezidentem Kuby,“ řekl.

Následně vybídl k tomu, abychom se v rámci našich povinností a kompetencí snažili proto veřejně říkat, s čím nesouhlasíme. „Že nesouhlasíme s obchodními válkami. Říkat, že práce našich lidí má příliš velkou hodnotu, než aby byla kažena hloupostí těch politiků, kteří obchodní války vyvolávají,“ vybízel prezident.

„Samozřejmě, že politici poněkud povedenější, než jsem já, tohle nikdy neřeknou. Dovolte mi proto, abych na setkání přátel, které spojuje strategické partnerství, jež jsme uzavřeli s čínským prezidentem, toto jasně řekl,“ uzavřel.

