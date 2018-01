Prezident potřebuje rozhodnost v případných krizích. Asistentka amerických prezidentů Hašková Coolidge potápí Jiřího Drahoše

Dáma má za to, že každý politik potřebuje zdravé ego. U prezidentů to platí zvlášť. Pro výkon funkce prezidenta však ego samo o sobě nestačí. Důležité jsou také znalosti, ale především rozhodnost.

„Myslím, že rozhodnost je jednou z nejdůležitějších sil prezidenta. A tu vidím u dnešního našeho prezidenta Zemana,“ podotkla Eliška Hašková Coolidge. „Je to člověk, který umí číst duši i směr národa, je citlivý a umí se rozhodnout na základě svých celoživotních zkušeností,“ doplnila.

Jistěže je sympatické, když je prezident populární a neměl by své rozhodování podřizovat touze zalíbit se voličům. Totéž se dá říct o vzorném chování a slušnosti obecně. Podle Haškové je přínosné, pokud prezident vystupuje kultivovaně, ale v úřadu prezidenta to není to nejsložitější, jak už naznala o chvilku dříve.

Voliči by měli vzít rozum do hrsti a zvolit zkušeného člověka. Emoce by prý při volbě prezidenta měly zůstat stranou.

Přestože fandí Miloši Zemanovi, inzeráty, ve kterých prezident vyzývá k zastavení migrantů a Drahoše, jí přijdou přece jen příliš drsné. Dáma se domnívá, že víc než na inzeráty by měli lidé hledět na to, co pozitivního Miloš Zeman přinesl. Podle Haškové Coolidge je to především velký vlastenec, který ctí naše hodnoty. To se ukázalo i v okamžiku, kdy se Miloš Zeman vymezil proti kontroverzní skupině Pussy Riot tím, že přeložil název skupiny do češtiny. Lidé se prý zabývali tím, že byl prezident sprostý, ale už bohužel zůstalo stranou jejich pozornosti, že prezident Zeman vlastně hájil naše hodnoty, když odsoudil skupinu Pussy Riot za to, že znehodnotila ruský chrám.

Sama byla uprchlíkem a vadí jí, že to uprchlíci nemají lehké, ale systém kvót, který se v EU prosazuje, se jí zdá nelidský. Uprchlíkům je podle jejího názoru třeba pomáhat, ale na druhé straně také uprchlíci se musejí snažit pomáhat své nové domovině, aby se jí odvděčili za to, že dostali druhou šanci.

Zastala se Zemana i ve věci rozvíjení vztahů s Ruskem. Když rozvíjel vztahy s Ruskem prezident USA Ronald Reagan nebo po něm George W. Bush, nikdo je za to nekritizoval. Když současný americký prezident Donald Trump přislíbil, že se pokusí zlepšit vztahy s Ruskem, čelil salvě kritiky. Totéž podle Haškové potkalo i Zemana. Vždyť on jel do Ruska a poklonil se tam vojákům, kteří zemřeli ve druhé světové válce za naši svobodu. To je podle Haškové chvályhodné a je ostudou jiných politiků, že se nezachovali stejně.

„Co mají tedy Miloš Zeman a Donald Trump společného? Oni mají velkou lásku k národu. To je jejich nejdůležitější charakteristika. Oni chtějí, aby národ prospíval a uspěl,“ zdůraznila dáma.

Drahoš je podle ní slušným a inteligentním člověkem, ale nemá zkušenosti ve společenských vědách. Není si také jistá tím, zda má Drahoš dost rozhodnosti, aby dokázal jednat, jak bude třeba v případných krizích. Prezident sice nemá v českém ústavním systému tolik pravomocí, ale jeho role je dost veliká na to, aby při případné krizi jednal zodpovědně.

Pár slov padlo i ke zdraví prezidentských kandidátů. Jistě je důležité, aby kandidáti byli přiměřeně zdraví, ale přiměřeně. To, co se rozpoutalo kolem Zemana, považuje za přehnané. Miloš Zeman má podle jejího názoru zdravotní problémy stejně jako každý člověk, který překročil sedmdesátku, ale je pod kontrolou lékařů. Kdyby nebyl schopen vykonávat funkci prezidenta, zodpovědní lékaři by to podle Haškové Coolidge národu sdělili.

