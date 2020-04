Prezident řešil s experty v Lánech další vývoj epidemie. Nemáme vyhráno, varoval Hamáček

reklama

V sobotu 4. dubna si Miloš Zeman vyslechl názory expertů a politiků na vývoj koronavirové epidemie v České republice. Na schůzku dorazili i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a ministr obrany za hnutí ANO Lubomír Metnar.

„Expertní tým se zabýval současnou bezpečnostní situací v souvislosti s epidemií koronaviru. Vyjádřil velké ocenění práci Integrovaného záchranného systému. Prezident republiky plně podpořil opatření Ústředního krizového štábu pod vedením Jana Hamáčka,“ oznámil hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Ministr vnitra Jan Hamáček po setkání s prezidentem novinářům před kamerami ČT řekl, že bude na politicích, aby našli jistý balanc – mezi tím, k čemu nabádají epidemiologové, totiž chránit zdraví lidí, a to i za cenu možných velkých ekonomických ztrát – a mezi co nejrychlejším nastartováním ekonomiky, po kterém volají ekonomové, protože mají obavy, co s naší zemí udělá téměř úplná ekonomická stopka vystavená ve jménu boje proti koronaviru českému hospodářství.

Debata s prezidentem dle jeho slov byla spíše obecná, došlo také na ekonomické dopady. „Troufnu si říci, že celý poradní tým pana prezidenta chápe, že ta krize ještě není za námi. Vstupujeme do další fáze,“ dodal Hamáček a pokračoval: „Nejsme na konci a nemáme vyhráno.“ Podle ministra vnitra se bude na pondělní vládě debatovat o dalším postupu a o případném uvolňování. V úvaze jsou otevření papírnictví a obchodů s obuví. Bude chtít znát nejdříve stanovisko Ministerstva zdravotnictví a náměstka resortu Romana Prymuly.

„Důležitým tématem byla ekonomika. Tedy blízká budoucnost. Už nyní se ekonomická témata dostávají do popředí a je nutno se začít připravovat na dobu postkoronavirovou,” dodal prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček pro ParlamentníListy.cz.