Prezident útočí prostřednictvím komerční televize na důvěryhodnost veřejnoprávních médií, bouřila se studentka před nastoupenými kolegy

I v Liberci vyšli ven na čerstvý vzduch v poledne 15. března vysokoškoláci a středoškoláci. Z jakého důvodu, přečetla v kampusu Technické univerzity v Liberci studentka Markéta Červinková. „Dnešní stávkou Vyjdi ven se připojujeme ke zhruba třem stovkám středních a vysokých škol napříč celou Českou republikou. Mojí povinností je upozornit, že tato stávka nevyjadřuje stanoviska Technické univerzity jakožto instituce. Jedná se o iniciativu aktivních studentů. Technická univerzita akci nezaštiťuje svým jménem,“ přečetla aktivní studentka na úvod. „Proč jsme se sešli? Chceme se vzájemně vidět, chceme vědět, že každý z nás není sám, kdo je znepokojen vývojem rezonujícím v našem státě. Chceme se společně potkat a diskutovat. Nemáme společný názor všichni na všechno, ale věříme, že jenom vzájemnou slušnou a věcnou diskuzí můžeme utvářet demokratickou společnost. Chceme, aby nás bylo vidět. Aby si i ostatní všimli, že jsme tady, protože nás trápí současná situace ve společnosti a v politice,“ uvedla.

Přední ústavní činitelé spíše přilévají olej do ohně, rozdělení společnosti zneužívají

„Požadujeme dodržování ústavních zvyklostí a morálních hodnot. Chceme, aby se zvolení politici vyjadřovali slušně, věcně, aby nenabourávali systém, na kterém je naše liberální parlamentní demokracie postavená. Relativizování protestů a špatností, které se děly za totalitních režimů, někteří politici ve svých projevech de facto dehonestují oběti těchto krutostí, které přinesly smrt nevinných lidí a staly se bolestivými a zásadními milníky naší historie, na které se nezapomíná a které nelze popřít,“ uvedla. „V rovině vyjadřování sílí urážení. Situace eskaluje. Vytváří se příkopy mezi skupinami občanů. Přední ústavní činitelé ale spíše přilévají olej do ohně, než aby se snažili spojovat. Tohoto rozdělení zneužívají, někdy dokonce lžou, aby uškodili druhým. Prezident je v tomto bohužel velmi špatným příkladem. Přitom i on si musí být vědom podle Ústavy svých povinností k druhým a zodpovědnosti vůči celku více než kdokoliv jiný,“ konstatovala. „Prostřednictvím konkurenční komerční televize prezidentem republiky i některými poslanci jsou podnikány nenávistné útoky na důvěryhodnost veřejnoprávních médií. Avšak jejich co největší nezávislost na politické reprezentaci je jedním ze základních pilířů demokratického zřízení. Žádáme, aby svobodná média zůstala svobodnými. Bez nich není svobodné společnosti. Připomeňme si, že žijeme v demokratické zemi a že i nadále chceme, aby skutečně byla demokratická,“ sdělila Markéta Červinková.

Výstražná stávka studentů v Liberci. Foto: Oldřich Szaban

Ke stávce se připojily i další školy v kraji – gymnázia v České Lípě, v Semilech, dr. Randy v Jablonci, tři gymnázia v Liberci, v Tanvaldu, Turnově, liberecká střední průmyslovka, střední umělecká škola, waldorfská základní a střední škola v Semilech a turnovská střední umělecká průmyslová škola. Tak je vyjmenovala Markéta Červinková, její výčet však nebyl úplný. „Stojíme tady v první řadě, a nejmenovali nás,“ postěžovala si studentka liberecké střední zdravotnické školy. To už se začal tvořit hlouček lidí, kteří podepisovali výzvu stávky. „Nejedná se ale o petici. Jde o souhlas s body, které jsou důvodem naší stávky. Podpisem souhlas stvrdíte. Pokud budete chtít podepsat, máme tu několik archů. Kluci z Jeronýmovky si pro ně v půl jedné přijedou a odvezou organizátorům z Prahy. Ti je předají do Senátu,“ prozradila Červinková. Ta poté novinářům odpovídala i na otázku, zda měla při přípravě akce i nějaké negativní reakce. „Měli jsme je hned v úterý, kdy se z akademického senátu ozval negativní ohlas. Nelíbilo se jim, že je Technická univerzita označena jako organizátor. Bylo pro ně důležité, aby zaznělo, že to nevyjadřuje názory Technické univerzity jako takové, ale pouze studentů,“ vysvětlila. Na stávku na Univerzitní náměstí dorazilo možná až něco ke dvěma stovkám lidí. „Jsem za jejich účast moc ráda. Nečekala jsem, že dorazí i středoškoláci. Mám radost i z toho, že profesoři pustili své studenty na patnáct minut z hodiny. I z toho, že máme demokracii a přítomným nevadí vyjádřit svůj názor a stvrdit svým podpisem souhlas s tím, co jsem tu přečetla,“ řekla. „Myslíme si, že podobná akce by měla být spíše výjimkou. Ale neměly by utichnout tyto názory, ale spíše na menších akcích, než je tato. Tu považujeme za něco výjimečného,“ uzavřela Markéta Červinková, která s pomocí Jana Berkiho akci zorganizovala.

autor: Oldřich Szaban