Prezidentka Čaputová přijede do Česka. Setká se s Vondráčkem, Kuberou a Zemanem

V plánu má rovněž schůzku s krajany nebo účast na koncertu na pražské Kampě, kde jí zazpívají čeští a slovenští umělci.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



předseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Čaputová svou cestou zachová tradici, podle níž první zahraniční návštěva českých a slovenských prezidentů směřuje do Bratislavy či Prahy. ČTK ve středu řekla, že ČR je podle ní nejbližším partnerem Slovenska. „Je tradicí jet na první zahraniční návštěvu právě do České republiky. Já na tuto tradici velmi ráda navážu. Je to kontinuita, v níž vidím smysl. Je to nejen o tom, že máme společnou delší historii, ale i o osobních blízkých vztazích mezi obyvateli,“ uvedla.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Schůzku s premiérem Andrejem Babišem (ANO) v programu Čaputová nemá. Předseda české vlády bude ve stejné době na zasedání Evropské rady. Kromě oficiálních politických aktivit má Čaputová v plánu i setkání s krajanskou komunitou a účast na koncertu Zuzana není sama doma na Kampě. Podle informací ČTK by měla také položit květiny u hrobu prvního porevolučního československého prezidenta Václava Havla.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Čaputová ve funkci v sobotu vystřídala Andreje Kisku. Pětačtyřicetiletá právnička, která ve vysoké politice dosud nepůsobila, je v pořadí pátou hlavou slovenského státu od jeho vzniku v roce 1993. V druhém kole prezidentské volby porazila místopředsedu Evropské komise Maroše Šefčoviče. Toho podpořil i Zeman, když ho necelý týden před rozhodující volbou přijal na zámku v Lánech.

Jaroslav Kubera ODS



předseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Čaputová na ČT: Demonstrace, Letná? Politici by to měli respektovat. I já jsem pořádala protesty Čaputová: V4 je důležitá, ale nelze slevit z hodnot EU Krize demokracie! Slováci si zvolili Čaputovou. A jak její volba souvisí s vraždou Kuciaka? Bohumil Pečinka napovídá... Niedermayer (TOP 09): V některých oblastech je náš prozápadní kurz přece jen pevnější než slovenský

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp