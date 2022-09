Prezidentský kandidát SPOLU? Jeden nebude, prozradil Zdechovský. A prý už je známe

Žádný z kandidátů na prezidenta podle lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského nesplňuje všechny požadavky koalice Spolu, v tom, jak by „viděli roli prezidenta a jak by chtěli, aby nás daný člověk jako prezident reprezentoval“. Vládní koalice tak podle něj nepodpoří jednoho kandidáta, nýbrž rovnou dva. Pro CNN Prima News zmínil, že nemusí jít o nikoho, kdo je nyní na špici předvolebních průzkumů.

Anketa Kdyby ve 2. kole volby prezidenta byli Andrej Babiš a Petr Pavel, kdo by měl váš hlas? Babiš 76% Pavel 4% Běžte s oběma někam 20% hlasovalo: 16630 lidí pro televizi CNN Prima News prozradil, že koalice Spolu zřejmě nakonec i přes absenci vlastního prezidentského kandidáta přece jen svým voličům doporučí, koho mají podpořit.



Nemá jít o jediného kandidáta. Zdechovský bez další bližší specifikace sdělil, že půjde rovnu o dvojici jmen a kdo to bude, bychom měli zjistit do dvou týdnů.



Důvod, proč se ODS, TOP 09 a KDU-ČSL rozhodly podpořit hned dvojici z kandidátů, má být právě ten, že se stranám žádný z kandidátů „nepozdává“ a nikdo z kandidátů nesplňuje všechny jejich požadavky. Strany tak doufají, že tito dva kandidáti budou v druhém kole soupeřit proti sobě a až teprve pak by strany případně sdělily, koho preferují více.

Podpoření kandidáti dle Zdechovského ani dnes nemusejí být na vrcholu průzkumů. Je prý ještě dostatek času na to, aby svému kandidátovi „pomohli tak, aby ve volbách vyhrál“.



Na otázku, zdali onou dvojicí jsou Petr Pavel s Danuší Nerudovou, Zdechovský reagoval: „Není, to ze mě nedostanete. Je ohlášeno 30 kandidatur, ze kterých můžete vybírat.“



Jediné, co sdělil pevně, že koalice nepodpoří v boji o Hrad expremiéra Andreje Babiše (ANO) – ten však zatím ani nesdělil, že by se rozhodl na prezidenta kandidovat a všechny zprávy o jeho případné kandidatuře tak nadále zůstávají pouze spekulacemi.



Přesto je právě pro Spolu to, že by Babiš kandidoval a uspěl, největší hrozba. „Je třeba důkladně zvažovat, jestli kandidát je schopen uspět proti Andreji Babišovi. Není to o osobních ambicích třeba Miloše Vystrčila, paní Němcové, mě nebo někoho z nás být prezidentem. Musí se vybrat kandidát, na kterém bude celková politická shoda a který tuto zemi nebude štěpit, ale někam ji posune,“ podotkl Zdechovský, proč nakonec neslyšíme oznámení o kandidatuře od známých osobností ODS, o nichž se spekuluje již několik let.

Z vládních stran je tak zatím patrné pouze to, že zřejmě nejvíce rozhodnuti jsou aktuálně Piráti, kteří na svém fóru hlasují většinově právě pro podporu ekonomky a bývalé rektorky Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudové.



„Je pravda, že paní Nerudová se hodně vyjadřuje k tématům, která nám jsou blízká, například k bydlení,“ řekl nedávno pro Právo k případné pirátské podpoře Nerudové pirátský předseda Ivan Bartoš.



Jasná není ani pozice starostů. Ze STAN zatím pouze na konci minulého roku přišlo vyjádření od předsedy strany a ministra vnitra Víta Rakušana, že on na prezidenta České republiky v příštím roce kandidovat nehodlá.



„Chci ukončit spekulace o mé kandidatuře v nadcházejících prezidentských volbách. Nebudu se jich osobně účastnit. Snad jsem tím nezklamal vás, kteří ve mě vkládali jisté naděje,“ napsal Rakušan.

Chci ukončit spekulace o mé kandidatuře v nadcházejících prezidentských volbách. Nebudu se jich osobně účastnit. Snad jsem tím nezklamal vás, kteří ve mě vkládali jisté naděje, ale svoji sílu a čas opravdu musím dlouhodobě věnovat ministerské práci…1/2 — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) December 22, 2021

U sněmovní opozice pak je plně rozhodnuté hnutí SPD, jehož kandidátem bude bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině a nynější poslanec Jaroslav Bašta. Kandidaturu na Hrad už v květnu také ohlásil europoslanec za SPD Hynek Blaško, toho však SPD nepodpoří.

