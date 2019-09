Přežití planety si žádá brutální zásahy. Mluvčí české Rebelie proti vyhynutí hrozí hodně viditelnou občanskou neposlušností

Představitelé mezinárodního politického hnutí Extinction Rebellion, Rebelie proti vyhynutí, tvrdí, že nám skutečně hrozí vyhynutí, pokud nebudeme nic dělat proti klimatické změně. Mluvčí české odnože této organizace Veronika Holcnerová tvrdí, že to, co budeme muset udělat, nás bude bolet, ale bude nás to bolet méně, než kdybychom dopustili zhroucení celé společnosti. Pak by byli lidé přímo ohroženi na životě.

„Dneska už vědci mluví o tom, že pokud budeme nadále fungovat jako doteď, tak do roku 2100 lidstvu hrozí pětiprocentní šance na to, že opravdu vyhyneme,“ prozradila mluvčí v rozhovoru pro Reflex.cz s tím, že lidstvo nemusí vyhynout, ale může se stát, že by počet obyvatel mohl ze současných sedmi miliard klesnout na jednu miliardu. „V současné době není adekvátní reakce na situaci, ve které se nacházíme. Proto se snažíme změnit nahlížení společnosti na situaci ohledně klimatické krize,“ popsala záměr rebelů Holcnerová.

Jak chce pohled společnosti na globální oteplování změnit? V prvé řadě je prý důležité, aby média mluvila pravdu.

„My máme tři základní požadavky. První z nich je, že požadujeme, aby vláda a média mluvily pravdu. To se ztělesňuje v tom, že dojde k vyhlášení stavu klimatické nouze,“ začala. Česká média prý např. říkají, že naši vlast trápí sucho, ale to je jen část pravdy. Podle Holcnerové by se mělo říkat, že sucho zůstane naším velkým problémem a musíme s tím něco dělat.

„Druhý požadavek je, že my chceme, aby vláda začala opravdu jednat, a požadujeme, abychom do roku 2025 dosáhli uhlíkové neutrality. To znamená, že to, co vyprodukujeme, to se taky z atmosféry stáhne pryč,“ pokračovala ve výkladu. Mluvčí počítá s tím, že to přímo brutálně zasáhne českou ekonomiku, ale domnívá se, že naše planeta je na tom tak špatně, že si to žádá brutální zásahy.

Představa, že můžeme nadále žít tak, jak jsme žili doposud, je prý jen iluzí. Bohatý Západ se podle rebelů musí pokusit zachránit planetu.

„Ono je třeba to brát v porovnání s tím, co budeme muset zaplatit, když nic neuděláme. Když si představíte, že se zhroutí společnost, tak pravděpodobně o pracovní místa přijde mnohem víc lidí. Spousta lidí bude ohrožena na životě,“ Holcnerová. Podle ní už teď žijeme na dluh.

„A třetí požadavek je vyhlášení tzv. shromáždění občanů pro řešení té klimatické krize, protože my už nedůvěřujeme politikům, že jsou schopní efektivně tu situaci řešit,“ upozornila Holcnerová.

Mluvčí hnutí se nijak netajila tím, že svých cílů chtějí členové dosáhnout přímými akcemi občanské neposlušnosti, kterými upoutají maximální pozornost.

„Ne, protože by nám dělalo dobře sedět na silnici a blokovat ji,“ vysvětlila mladá žena. Snaží se narušit chod celé společnosti do té míry, že si společnost všimne, že se něco děje, a začne to řešit. Protesty, které společnost necítí na vlastní kůži, nevyvolají žádnou reakci. Rebelové doufají, že se pak politici začnou klimatickou změnou opravdu zabývat.

