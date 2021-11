Přinutit seniory k vakcíně? Někteří politici by byli pro. Ale ten vztek... i od již očkovaných

Je vhodné motivovat neočkované seniory k očkování nějakou finanční částkou? zeptaly se ParlamentníListy.cz v anketě politiků. Převažoval názor, že už je na to pozdě a bylo by to nefér vůči těm, kteří už jsou naočkovaní. Cestu vidí v povinném očkování seniorů, Matěj Stropnický dokonce všech nad 18 let. Jen senátor Michael Canov by byl pro a opakoval by pro všechny důchodce loňskou akci pět tisíc k důchodu, kde by byla podmínkou třetí dávka očkování. Premiér Andrej Babiš uvedl, že senioři jsou nově motivováni tím, že dostanou od VZP pětistovku na nákup potravinových doplňků.

K motivování lidí k očkování se před několika dny vyjádřil i bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer. Konstatoval, že i kdyby byly proočkovány necelé dva miliony lidí mladších 30 let, a to včetně kojenců, stále by to nemělo takový efekt jako proočkování necelých padesáti tisíc seniorů. A navrhuje jednoduché řešení. Mluví o pobídkách v řádu desetitisíců korun. „Troufnu si tvrdit, že už deset tisíc korun pro očkovaného seniora by vedlo k tomu, že riziko zahlcení nemocnic v důsledku covidu by bylo eliminováno. A kdyby se senior stále vzpouzel, možná by ho k injekci dovlekla jeho rodina,“ mínil.

„Senioři už motivovaní jsou. Ti senioři, kteří se poprvé naočkují, dostanou od VZP 500 korun voucher na potravinové doplňky. Můžou si je koupit v lékárně a pošlou účet na VZP a ona jim je zaplatí. Tato motivace je pro ně nově od 15. listopadu. A od 1. 9. jsou motivováni praktici. Mají 380 korun jako bonus za přesvědčení k vakcinaci seniora,“ vysvětlil ParlamentnímListům.cz premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

„Ano, ano, ano, a to okamžitě. Opakoval bych pro všechny důchodce loňskou akci pět tisíc k důchodu, kde by na rozdíl od loňska byla podmínkou třetí dávka očkování. Pro ty, kteří ještě nemají ani jednu, postupně uvolnit po druhé dávce čtyři tisíce a poslední tisíc po třetí,“ navrhoval senátor za Liberecko a starosta Chrastavy Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj).

Pro některé věkové skupiny by mělo být očkování povinné

„Nevím už, jestli není trochu pozdě na finanční motivace tohoto typu. Je těžké říci, že budeme teď k očkování finančně motivovat lidi, a to samé neposkytneme těm, kteří byli zodpovědní a naočkovali se na začátku roku. Pokud by měla být odměna za očkování, musela by se dát i těm, kteří se už naočkovali dříve. Jinak by dostali bonus ti, kteří jsou nejméně zodpovědní. To by bylo vůči už naočkovaným nespravedlivé. Ale asi si to představit dokážu. Důchody se v posledním období zvyšovaly několikrát, tak to mohlo být s touto věcí svázané. Dokonce si myslíme, že pro některé věkové skupiny by mělo být očkování povinné. Právě tato skupina lidí zahlcuje nemocnice,“ konstatoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

„Můj osobní názor je, že nikoliv. Motivace pro seniora a jeho příbuzné, rodinné příslušníky je, že toho dotyčného ochrání před touto nemocí,“ myslel si nový poslanec ODS a dlouholetý starosta Kravař na Českolipsku Vít Vomáčka. „Není to podle mě vhodná forma motivace. Vytváří hromadu nespravedlností – například vůči těm, kteří se odpovědně nechali očkovat dříve,“ sdělil poslanec ODS a budoucí ministr dopravy Martin Kupka.

„Nelze nikoho do očkování nutit. Je chybou ukončení prokazování bezinfekčnosti prostřednictvím testu. Antigenní testy docházejí a PCR testy jsou drahé. Stát by je měl zabezpečit a také proplácet. Ne pouze dvakrát měsíčně. Tím pádem v podstatě nutí občany k očkování, a to je nepřijatelné. Stát může vyzývat, ale nikoliv nařizovat. Očkování je pro každého svobodnou volbou na základě doporučení jeho praktického lékaře. Kdo chce, ať se nechá očkovat. Kdo ne, tak ne,“ uvedl poslanec SPD Radovan Vích.

„Motivovat bylo možné dříve, například na jaře. Teď už je jedinou cestou povinné očkování všech osob nad 18 let, vyjma těch, jimž to neumožňuje zdravotní stav,“ domníval se Matěj Stropnický, který v nedávných volbách do Poslanecké sněmovny kandidoval za ČSSD.

„Za mě je to špatná cesta. Neočkované obecně neoblomí finanční motivace, pokud jsou přesvědčeni, že se očkovat nechtějí, a navíc to opět udělá nevoli u seniorů, kteří se očkovat nechali,“ domnívala se ještě před pár týdny poslankyně KSČM a zastupitelka města Most Hana Aulická Jírovcová.



