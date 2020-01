Připomínat Václava Havla a posmívat se Zemanovi. Jiří Pehe sepsal, jak by měl vypadat „upřímný“ projev Andreje Babiše

Premiér Andrej Babiš (ANO) se rozhodl, že změní taktiku a místo provolání k národu ve stylu „čau lidi“ předstoupí v 8 večer před televizní kamery a promluví ke svým spoluobčanům. Politolog Jiří Pehe naznačil, co všechno by v Babišově projevu mělo zaznít. Babiš by měl otevřeně přiznat, že řadu věcí, které dělá jako premiér, dělá totálně špatně. A měl by také lidem říct pravdu o prezidentovi Miloši Zemanovi.

V textu uveřejněném na blogu serveru Aktuálně.cz Pehe Babišovi sdělil, že by měl zkritizovat prezidenta Miloše Zemana za to, že ve svých poselstvích pronášených na 26. prosince mluvívá jako komunističtí papaláši. Stejní papaláši, které kritizoval první český prezident Václav Havel.

„Milí spoluobčané, před několika dny jste ve vánočním poselství prezidenta Miloše Zemana mohli opět slyšet fráze, které ve svém novoročním projevu v roce 1990 dokonale zesměšnil Václav Havel. Tedy zase slova o tom, jak naše země vzkvétá, jak jsme všichni šťastní, jak máme dobrou vládu. Mne ale o Vánocích navštívil anděl a řekl, že když budu i já dál lhát, půjdu do pekla. Otřáslo to mnou. Rozhodl jsem se o situaci v naší zemi proto promluvit pravdivě,“ měl by podle politologa říct Babiš.

Měl by prý přiznat, že ekonomika rostla díky příznivé ekonomické situaci v Evropě, takže jeho vláda na tom neměla nijak zásadní podíl, ale mohla díky tomu zvyšovat např. důchody. Vláda však jde nad rámec růstu ekonomiky v Evropě a prohlubuje rozpočtový deficit.

Babiš by měl otevřeně přiznat, že to je chyba. Otevřeně by měl také říci, že nedokáže zlepšit infrastrukturu v této zemi, že nepohnul se školstvím, které není schopné dnešní děti připravit na výzvy moderního světa a že chybně odbývá obavy mladých lidí obávajících se globálního oteplování. Zkrátka a dobře by měl říci, že řadu věci, co Andrej Babiš dělá jako premiér, dělá špatně.

„Naše občany jsme my, politici, dál úspěšně strašili migrací i dalšími velkými globálními výzvami, takže i když je u nás poměrně bezpečno, většina našich lidí se neustále něčeho bojí. Česká republika zůstává i zásluhou nás, politiků, jednou z nejvíce euroskeptických zemí v Evropě. K přijetí společné evropské měny jsme se sice zavázali už v roce 2002 s tím, že ji zavedeme, jakmile budeme plnit potřebná kritéria, ale i když je nyní plníme, nic neděláme, protože my děláme jen to, co považujeme za momentálně výhodné pro nás, a přeci nebudeme riskovat, že bychom tak mohli převzít větší spoluodpovědnost za případné ekonomické potíže některých zemí,“ měl by podle politologa dnes v 8 večer říci Babiš, pokud by se rozhodl mluvit pravdu.

Měl by také přiznat, že odmítá solidárně s ostatními zeměmi EU řešit migrační krizi a nechává prezidenta Miloše Zemana, aby naši zahraniční politiku orientoval na Čínu a Rusko. Zavíráme prý i oči nad tím, že prezident Miloš Zeman učinil z Pražského hradu místo plné pokleslosti a vulgarity.

Předseda vlády by měl také přiznat, že je ve střetu zájmů, že má za sebou problematickou komunistickou minulost a když to všechno pohromadě zváží, rozhodl se ve svém novoročním projevu oznámit, že se vzdává funkce premiéra.

„Hluboce se omlouvám za morální devastaci, kterou jsem v české společnosti spolu s panem prezidentem v posledních letech způsobil. Děkuji za vaši pozornost a přeji pěkný rok 2020,“ měl by podle politologa ukončit Babiš své vystoupení.

