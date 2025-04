Příprava na válku: V Litvě chystají plán pro evakuaci Vilniusu

23.04.2025 18:50 | Monitoring

Úřady v hlavním městě Litvy Vilniusu představily evakuační plán, který by se použil v případě invaze do města. Stanovuje, jak by 540 000 obyvatel města dostalo příkaz k opuštění, pokud by se blížilo jeho obsazení nepřátelskými silami. Zveřejnění plánu přichází v době zvýšených obav z vojenských ambicí Ruska v regionu, a to v souvislosti s probíhající plnohodnotnou invazí na Ukrajinu.