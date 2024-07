Pro koho to vlastně je? Známý Čech zajel do Varů na festival. A co tam zažil, muselo ven

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary představí každoročně na dvě stovky filmů z celého světa. Pravidelně se na něm objevují slavní a významní filmoví tvůrci. Pravidelně se jej účastní i youtuber Stanislav Hruška, jenž se řadí mezi filmové fanoušky. Zkušenost s festivalem ale není přesto příliš pozitivní. Za „vopruz“ označuje už samotné pořizování vstupenek: „Shánění lístků byl vždycky vopruz. Dříve se daly lístky kupovat v předprodeji třeba měsíc před festivalem. To bylo fajn. Když si to člověk dobře naplánoval, mohl chodit relativně pohodlně na filmy. To se zrušilo. A přišel nový systém! Rezervace den předem a musí se dělat v 7 hodin ráno přes mobilní aplikaci. Voser jak prase. Spací režim v tahu, plánování mnohem horší, nemožnost rezervovat na den příjezdu apod.,“ líčí na sociální síti X.

Pořadatelé však přidali další novinku – zpoždění. „Po kliknutí na ‚Rezervovat‘ trvá nově až hodinu, než vám systém řekne, zda jako ano, nebo ne. Během toho nemůžete rezervovat žádné jiné filmy. Takže konec náhradním artovým pokusům. Máte jeden výstřel. Realita je taková, že třeba na dnešek máme 1 film. Jeden film na FILMOVÉM FESTIVALU. Nikam jinam jsme se nedostali,“ pokračuje Hruška.

Čili se podíváte například na jeden film za pořízenou festivalovou kartičku v hodnotě až 480 Kč na den. „Takže de facto tento jeden lístek nás stál 480 Kč. A to jsme měli štěstí. Taky jsme se nemuseli dostat nikam,“ píše zklamaně youtuber. A dodává: „Na webu festivalu máte ‚až 3 filmy na den‘. Ale nikdo vám neřekne, že se na ně nedá dostat. Festival prodává neomezené množství kartiček vysoce na rámec kapacity kin.“

Psali jsme: Karlovy Vary. Festival filmů, ale horor je jinde. 95 Kč za malé pivo, 690 Kč za řízek

„Existují ještě další způsoby, jak se dostat na film. Třeba čekání ve frontě ‚na volná místa‘. To vypadá tak, že film začíná ve 14:00. Tak dorazíte do fronty v 11:00 dopoledne, čekáte 3 hodiny a pak vám stejně řeknou, že je plno. A můžete jít čekat na jiný film,“ popisuje dále Hruška, jak to na filmovém festivalu ve skutečnosti funguje.

„Systém lístků ve Varech absolutně nefunguje. Je reálně nemožné chodit stabilně na filmy. Na jakékoli filmy,“ konstatuje.

Zato systém VIP funguje skvěle: „Pokud jste filmař, novinář, slavný influencer nebo zaměstnanec některé z firem, která festival sponzoruje, máte úplně jiný zážitek,“ uvádí youtuber s tím, že „obyčejný plebs nemá důvod do Varů jezdit“.

Podobné zkušenosti mají i jeho přátelé mířící na festival za kulturou. „Kamarádka z Bruntálu přijela v neděli a dneska odjela. Za 2 dny vystála 4 několikahodinové fronty a nedostala se na žádný film. Dal jsem jí jeden můj lístek, aby nejela úplně s prázdnou. Říkala, že do Varů už nikdy. Nedivím se jí,“ dodává Hruška.

„Vtipně působí všechna ta marketingová videa, která se tváři, jak je to lidový filmový festival. Influencer Kovy radí, na jaké filmy si dnes máte zajít. ČT vás zve na slavnostní premiéru ‚večer v Thermalu‘. Haha. Škoda, že na oficiálním instagramu IFFKV nenajdete rozhovor s někým, kdo zaplatil nemalé peníze za kartičku, vstával v 7 ráno, vystál několik hodinových front a stejně neviděl žádný film. To by ale neodpovídalo tomu správnému PR,“ uvádí s tím, že z festivalu se stává velká party pro VIP a ztrácí se zájem o „obyčejné filmové fanoušky“.

„Bylo by fajn, kdyby se pořadatelé netvářili, že je to jinak. Prodávat tisíce lístků na filmy, na které se pak zákazník nedostane, je scam. Takže pokud chcete jet do Varů na filmy, nejezděte. Ušetříte si čas a docela dost peněz,“ zakončuje youtuber Stanislav Hruška.

Karlovy Vary jsou scam

Jezdím do Varů přes 10 let. Mám rád filmy. Baví mě i divno filmy. Jsem filmový fanoušek.

Shánění lístků byl vždycky vopruz. Ale chápu - lidí hodně, kin málo.

Dříve se daly lístky kupovat v předprodeji třeba měsíc před festivalem. To bylo fajn. Když si to… — STANDASHOW (@StandaShow) July 3, 2024

Lidé jeho neblahou zkušenost s měnícím se filmovým festivalem sdílejí: „Shrnul jste to dobře. Z KVIFF se postupem času stala VIP párty, kde ti, kteří to celé financují (baťůžkáři s pasy) jsou už postaveni na vedlejší kolej. Kviff mam stále rád, ale tu změnu nelze nevidět. Zdar 3 hodinovému zbytečnému čekání na Vlny, kam pustili 0 lidí,“ přizvukoval Hruškovi jeden z diskutérů.

Kecáš? 0 lidí?

Kamarád tam šel asi ve 12 (2 hodiny před začátkem) a už to bylo bez šance. — STANDASHOW (@StandaShow) July 3, 2024

Jiní Hruškova slova o problematickém shánění lístku na festival zpochybňovali. „A nebude to tím že jsi moc pohodlný a snažíš se chytit online lístky kam jich jde asi jen 25 %, pokud se něco nezměnilo? Jen si běž vystát frontu na pokladnu, kam těch lístků jde většina. Ještě je možnost hodinu před začátkem filmu na pokladně chytit nevyzvednutou rezervaci také,“ doporučil youtuberovi komentující Tomáš Krištof.

„Snažím se chytit on-line a pak případně frontu před filmem. To dříve plus minus fungovalo. Naopak chytání lístků na pokladnách mi nefungovalo nikdy,“ kontroval Standa Hruška. „Jasně, je to asi o tom, co je tomu člověk ochoten obětovat. Pro mě je třeba čekání každý den i 9 hodin ve frontách za hranicí pohodlnosti,“ doplnil.