Proberte se! Ekonom nad novými čísly vyhlašuje vládě nejvyšší varování

Český statistický úřad předestřel varovná čísla. Ekonom Lukáš Kovanda bije na poplach. Jde podle něj o největší varování pro vládu Petra Fialy (ODS). Ten by se dle Kovandy měl probrat, konečně začít řešit probíhající krizi a také by se neměl bát nahlas zkritizovat Německo. Kovanda je přesvědčen, že pak by popularita premiéra Petra Fialy začala stoupat.

Ekonom Lukáš Kovanda bije v komentáři pro MF Dnes na poplach. Šetření Českého statistického úřadu ukazuje, že roste počet lidí, kteří se domnívají, že se jejich ekonomická situace zhoršuje. A mají strach z budoucnosti, minimálně z hlediska svého finančního zajištění.

Kovanda přitom upozorňuje, že to nejhorší lidi teprve čeká.

„Přitom nejbolestivější úder mají tuzemští spotřebitelé stále před sebou, čeká je na podzim a v zimě, až dále razantně povyskočí ceny energií – a tím pádem i všeho dalšího. Inflace v meziročním vyjádření povyroste zřejmě až nad úroveň 20 %. Zároveň budou mnoha domácnostem dobíhat fixace hypoték, které mezitím rovněž zdražily na nejvyšší úroveň od přelomu milénia,“ napsal Kovanda.

„Vládě Petra Fialy přitom podle šetření CVVM, jehož výsledky byly zveřejněny koncem minulého týdne, už nyní důvěřuje jen 28 % obyvatelstva. Tak nízkou důvěru měla předchozí Babišova vláda pouze přechodně, po jediný měsíc, a to v červnu 2021, kdy vrcholila frustrace obyvatelstva z další covidové vlny,“ pokračoval ekonom.

Pokud to chce Fiala změnit a pokud se chce postarat o to, aby důvěra v jeho vládu opět vzrostla, měl by se podle Kovandy přestat vymlouvat na ruského prezidenta Vladimira Putina a na českého expremiéra Andreje Babiše (ANO) a měl by skutečně řešit probíhající krizi. Všichni vědí, že na Ukrajině Rusové rozpoutali válku, Ale podle Kovandy by před sebou lidé rádi viděli nějaký pozitivní výhled do budoucna. Právě ten by jim měla Fialova vláda předložit.

„Lépe by bylo třeba také v tom případě, že by se Německo v uplynulých letech, ba desetiletích, tolik energeticky neupnulo k Rusku. I to veřejnost vnímá. Svalování viny pouze na Putina a na Babiše tak čte jako jen další pokračování politického boje. Vždyť nyní i sama německá vláda přiznává, jak katastrofální chybu udělala svým upnutím se na ruský plyn. Jestliže nyní v Německu probíhá debata o prodloužení životnosti tamních zbývajících jaderných elektráren, jež mají být vypnuty letos, proč do ní nezasáhne Fialova vláda? To je příklad kroku, který by česká veřejnost ocenila,“ pokračoval Kovanda.

S tím, že lidé by ocenili, kdyby Fiala jako český premiér upozorňoval na to, že Němci udělali opravdu velkou chybu, když se v posledních dvaceti letech tak moc spoléhali na ruský zemní plyn.

