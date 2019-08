Proč bych měl Rusům leštit generálské holínky? rozčiluje se starosta kvůli Koněvovi

„Ne krvavému maršálovi, nezapomeneme,“ objevilo se v minulých dnech na soše. Radnice následně uvedla, že sochu, o kterou vlastně na svém území nestojí, čistit nebude. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář v rozhovoru pro Lidovky.cz uvedl, že nevidí důvod, proč by měl Rusům pořád dokola leštit generálské holínky.

„Vnímáme to tak, že to je socha sovětského vojevůdce a Rusko je nástupnický stát Sovětského svazu. Proto s Rusy léta hovoříme o tom, že bychom sochu rádi přesunuli, případně kam. Oni se tomu brání a stěžují si. Neuvědomují si ale, že to je to jediné, co mohou dělat. Nám když dojde trpělivost, tak sochu můžeme klidně uklidit do sběru. V minulosti jsme jim přitom navrhovali, že bychom namísto Koněva mohli dát pomník všech osvoboditelů Prahy, kde by byla zastoupena i Rudá armáda. Oni to odmítali s tím, že to prostě musí být Koněv. A to i přesto, že Koněv je tam od roku 1980 a ve skutečnosti jde o normalizační pomník, který má symbolizovat něco jiného než osvobození Prahy. Tahle argumentace se jim ale nelíbí,“ poznamenal Kolář.

Když se do čištění pustili dobrovolníci, kteří nápis ze sochy odstranili na své náklady, označil je Kolář za nějaké ruské trolly. „Jsem názoru, že věci je dobré pojmenovávat pravými jmény. A lidé by se neměli bát a stydět říkat pravdu. Když piedestal drhne člověk, který se netají svou proruskou orientací, otevřeně podporuje prezidenta Putina a šíří dezinformace, je to ruský nebo proruský troll,“ dodal Kolář pro Lidovky.cz.

