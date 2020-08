Proč byla ČSSD dříve úspěšnější? Expremiér Paroubek vyložil karty

reklama

Paroubek ve svém textu uvádí, že umění strategické iniciativy ovládal ve válce i v době míru především Napoleon Bonaparte. „Na bojištích to byl on, kdo vybíral bojiště, kdo určoval průběh boje v bitvě a byl to také on, kdo uměl odhadnout, ve kterém okamžiku je potřeba změnit průběh bitvy nasazením záloh či přesuny vojáků,“ zmínil Paroubek.

O strategické iniciativě pak hovořil v té souvislosti, proč byla sociální demokracie před deseti až patnácti lety úspěšnější nežli ta současná. Důvodem je podle něj to, že dokázali udržovat v Lidovém domě právě strategickou iniciativu. „Byla to tehdy především sociální demokracie, která určovala témata veřejné diskuse. A byla to ona, kdo většinou formuloval i návrhy řešení a až k těmto tématům i návrhům řešení se vyjadřovali ty další politické strany i publicisté. V dobrém i ve špatném, většinou pochopitelně ve špatném. Ale to nebylo tak důležité. Důležité bylo to, že sociální demokracie to byla, která byla nejviditelnějším hybatelem a tak většinou určovala průběh společenského diskursu,“ zmínil Paroubek.

Podle jeho slov nyní podobným způsobem k věci přistupuje současný premiér Andrej Babiš (ANO). Přidal i příklad. „Premiér jede na dovolenou a tak na rozloučenou vyhodí (mediální) bombu. A ostatní se k ní musí vyjadřovat. Teď se tou bombou stalo zrušení superhrubé mzdy a zejména jeho úvaha o 15% sazbě daně z příjmu. Podtrhl jsem slovo úvaha záměrně, nejedná se totiž o žádný sofistikovaný návrh,“ podotkl Paroubek, že očekává nynější souboj mezi politiky, kdy se následně vrátí Babiš z dovolené a uvede věci na pravou míru.

„Čekal bych, že výsledný návrh sazby daně z příjmů bude nějakých 17-18 %. Ztráta příjmů státu nebude tak krvavá, ale všichni si budou pamatovat, že peníze do rodinné kasy v řádech tisíců korun na ušetřených daních zaměstnanců nepřinesl nikdo jiný než Andrej Babiš osobně. Prostě, máme před volbami,“ uzavřel Paroubek.

