Jiří Paroubek: Co je strategická iniciativa?

Umění strategické iniciativy ovládal ve válce i v době míru skvěle především Napoleon Bonaparte. Na bojištích to byl on, kdo vybíral bojiště, kdo určoval průběh boje v bitvě a byl to také on, kdo uměl odhadnout, ve kterém okamžiku je potřeba změnit průběh bitvy nasazením záloh či přesuny vojáků.

Když se mě občas novináři ptají, proč vlastně sociální demokracie před deseti až patnácti lety byla úspěšnější (měřeno volebními výsledky) nežli ta současná, většinou odpovídám, že to bylo mj. proto, že jsme dokázali udržovat v Lidovém domě strategickou iniciativu. Byla to tehdy především sociální demokracie, která určovala témata veřejné diskuze. A byla to ona, kdo většinou formuloval i návrhy řešení a až k těmto tématům i návrhům řešení se vyjadřovali ty další politické strany i publicisté. V dobrém i ve špatném, většinou pochopitelně ve špatném. Ale to nebylo tak důležité. Důležité bylo to, že sociální demokracie to byla, která byla nejviditelnejším hybatelem a tak většinou určovala průběh společenského diskursu.

Nyní podobným způsobem k věci přistupuje Andrej Babiš. A máme právě čerstvý příklad. Premiér jede na dovolenou a tak na rozloučenou vyhodí (mediální) bombu. A ostatní se k ní musí vyjadřovat. Teď se tou bombou stalo zrušení superhrubé mzdy a zejména jeho úvaha o 15% sazby daně z příjmu. Podtrhl jsem slovo úvaha záměrně, nejedná se totiž o žádný sofistikovaný návrh. Průběh diskuze v době Babišovy dovolené ozřejmí, že ztratit až 100 mld. Kč rozpočtových příjmů státu, je i pro takového borce jakým je Andrej Babiš a v situaci, kdy se jaksi ztrácí přehlednost příjmů státního rozpočtu v řádech stamiliard, jednoduše řečeno hodně peněz. Tyto peníze by ve státním rozpočtu chyběly. A ODS, která kdysi bez uzardění prosadila ekonomický nesmysl – superhrubou mzdu – a současně zvyšovala sazby DPH, takže okradla především zaměstnanecké vrstvy českých občanů (růst cen potravin ad.), je nyní ochotna podporovat jiný nesmysl. Tím by bylo zavedení patnáctiprocentní daně z příjmu, což by znamenalo ztrátu až sto miliard korun z příjmů státního rozpočtu.

Teď se všichni, kdo jsou v české politice, do sebe pustí, budou říkat argumenty pro a proti. A po dovolené se objeví zrekreovaný Andrej Babiš a uvede věci na pravou míru. Čekal bych, že výsledný návrh sazby daně z příjmů bude nějakých 17 – 18%. Ztráta příjmů státu nebude tak krvavá, ale všichni si budou pamatovat, že peníze do rodinné kasy v řádech tisíců korun na ušetřených daní zaměstnanců nepřinesl nikdo jiný než Andrej Babiš osobně. Prostě, máme před volbami.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

