Proč je pro ekonomiku naší země možná lepší vláda bez důvěry? Markéta Šichtařová to prozradila v rádiu

Nejnovější zpráva ukazuje, že průměrná mzda v Česku narostla na 31 646 Kč. „Drtivá většina lidí na to citované číslo nedosáhne,“ tlumila nadšení ekonomka s tím, že průměr je generovaný nahoru díky platům několika málo vysoce postavených manažerů. „Takže většina lidí bere menší mzdu, než je tato průměrná,“ varuje.

Podle ní naopak zveřejnění tohoto čísla budí spíše nespokojenost ve společnosti, neboť pracovník, který se považuje za průměrného, na toto číslo zpravidla vůbec nedosáhne. Připomíná rovněž, že v současné době už překvapivě neplatí, že bohatí bohatnou a chudí chudnou. V poslední době lze pozorovat, že je čím dál větší zájem o nejméně kvalifikované a nejhůře placené profese a právě jim rostou platy nejrychleji. Nůžky v příjmech ve společnosti se podle ní zase uzavírají.

Prototypem může být pokladník z Lidlu, který má v podstatě vyšší plat než mnozí učitelé, kteří nastupují do práce. Tím vzniká větší tlak, jakási spirála, porušená hierarchie mezd, která s sebou nese své důsledky. „Možná v příštích měsících nastane obrovská dračka o navyšování mezd v celé ekonomice,“ varuje. Pro zaměstnance je to dobrá zpráva, pro zaměstnavatele nikoliv. Růst mezd podle ní nějakou dobu bude pokračovat a bude kopírovat celou ekonomiku.

Nedávná inaugurace prezidenta vzbudila jistý rozruch. „Já bych asi neodešla,“ odpověděla Šichtařová na otázku, zda by opustila sál jako někteří zákonodárci. Zdůvodnila to tím, že takové akty považuje za noblesní a důležité. „Když se někdo chová jako hulvát, ještě není důvod, abych se jako hulvát chovala já,“ pokračovala, přičemž později připustila, že odchod ze sálu nelze přímo považovat za hulvátství, ale spíše za nerespektování ústavních zvyklostí. Nicméně nechce nikoho soudit a na nikoho nehledí špatně.

V souvislosti s tématem inaugurace prezidenta moderátor připomněl články, ve kterých se objevila zmínka, že by Markéta Šichtařová měla kandidovat na prezidenta. „Ne, proboha, já nehodlám kandidovat na prezidenta,“ vyvrátila razantně ekonomka jakekoliv podobné tvrzení.

A jak ekonomka hodnotí fakt, že Česká republika má již několik měsíců vládu bez důvěry? „Svým způsobem je to možná ekonomicky dobře. V posledních letech, především v posledních čtyřech letech, jsem měla pocit, že na to, na co vláda sáhla, to šlo do květinek,“ pronesla a dodala, že když vláda nemá tak silný mandát, napáchá tak méně škody. „Zachování statutu quo je možná tou lepší variantou,“ pronesla.

autor: sla