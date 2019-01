Proč lidé volí Babiše a Okamuru? NE-úspěch, NE-důvěra, NE-informovanost, NE-kompetence a NE-jistota, píše šéf Milionu chvilek pro demokracii

„Politická situace je bohužel špatná. Sešlo se pět takových mimořádných faktorů, které dohromady dělají to, že ta situace je zabetonovaná. Normální by bylo, kdyby premiér s kauzami, které má, sám rezignoval – buď kvůli vlastnímu svědomí, nebo že by neunesl ten tlak. Tohle tady ale nefunguje. Pan Babiš je podle všeho psychopatická osobnost, která žádné svědomí a smysl pro stav, ve kterém je, nemá,“ poznamenal Minář, Nefunguje ani to, že by jej donutili rezignovat vlastní straníci.

„Další krok by byl, že ostatní strany nebudou dělat, že se nic neděje, nebudou s ANO obchodovat a Parlament mu vysloví nedůvěru. Ale ani to nefunguje – provládní strany s Babišem čile kupčí, protože taky žádné skrupule nemají,“ zmínil a vzpomněl také na prezidenta – v normální situaci by podle Mináře takovéhoto člověka nejmenoval premiérem a nedržel by ho ve funkci za každou cenu.

Za největší výzvu považuje pak zjištění, proč stále existují lidé, kteří Andreje Babiše volí, zda je možné tyhle lidi oslovit a situaci nějak změnit. „Jsme v určité krizi demokratického systému, která se projevuje nejviditelněji tím, že sto patnáct z dvou set křesel v Parlamentu dají dohromady strany populistů a extremistů a zároveň máme i prezidenta, který je na jejich straně. Na druhou stranu jsme měli velké štěstí v neštěstí, protože stačilo půl procenta hlasů jinak ve volbách, a tyto strany by měly ústavní většinu, a vydali bychom se možná spíš cestou Maďarka nebo Polska,“ dodal Minář.

Důležité pak podle něj je to, že je třeba bránit demokracii a instituce, které ji zajišťují. A proč lidé volí tak, jak volí? „Podle mě je to zase kombinace více faktorů, které jsem si pojmenoval jako ‚pět NE‘ a které podle mne stojí za tím, proč lidi volí typy jako je Babiš nebo Okamura. Těch ‚pět NE‘ jsou: NE-úspěch, NE-důvěra, NE-informovanost, NE-kompetence a NE-jistota,“ poznamenal.

„Když si člověk těch ‚pět NE‘ dá dohromady, zjistí, že to je seriózní průšvih – nic z toho se v podstatě nedá řešit lusknutím prstů. Zároveň nemá cenu panikařit, že demokracie končí. Jako spolek intenzivně přemýšlíme nad tím, co můžeme udělat pro to, aby volby příště dopadly o trošku líp. Na tom řešení se ovšem musí podílet jak občanská veřejnost, tak i politické strany, které nesou svůj díl odpovědnosti – to, proč je Babiš tak silnej, je daný i slabostí jeho protivníků. Nejen jejich roztříštěností, ale stejně tak i absencí srozumitelné, ale věrohodné komunikace, vize, programu,“ dodal.

Spolek Milion chvilek pro demokracii vznikl před rokem v listopadu 2017 v reakci na výsledky voleb.