Proč máme mít 40 tisíc hospod? Ať zkrachují, to je ozdravný proces, doporučuje odborář Dufek. Jako odpověď dostal radu, co dělat s pytlíkem

Odborář Bohumír Dufek z Asociace samostatných odborů prohlásil, že zkrachovat může klidně až polovina restaurací nebo cestovních kanceláří. Podle něj to pročistí trh a lidé si na úřadu práce díky rekvalifikaci zajistí jiné místo v potřebnějším oboru. „Nechápu, proč bychom měli mít 40 tisíc hospod. Ať zkrachují, je to prostě očistný proces,“ řekl Dufek s tím, že vláda by neměla zbytečně zachraňovat všechny OSVČ. Podle komentátorky Karoliny Stonjekové je takový názor absolutní nesmysl, „asi jako očišťovat si pytlík žíravinou“, zažertovala.

Dufek je v čele Asociace samostatných odborů, která je druhou největší odborovou centrálou v České republice. V rozhovoru pro CNN Prima News se ostře pustil do OSVČ, které podle něj platí menší daně než zaměstnanci, a proto si nezaslouží v době koronaviru takovou podporu. Vláda podle něj spoustu podnikatelů drží nad vodou, ačkoliv by bylo lepší nechat je zkrachovat, aby obsadili volná místa na pracovním trhu.

„Řešíme kdejakou hospodu. Máme 40 tisíc hospod. Na tripartitě jsem řekl, že máme podporovat ty, kteří něco vyrábějí a dělají přidanou hodnotu, a ne firmy, které de facto žijí ze spotřeby. Nechápu, proč bychom měli mít 40 tisíc hospod, když jsou to ve většině případů jen putyky, kde se nalévá alkohol. Jinak já jim to přeji, ale myslím si, že to není rozumné,“ zhodnotil nevybíravě Dufek.

Podle něj společnost v době koronaviru stejně zjistí, že reálně potřebuje maximálně polovinu současných hospod a restaurací. „Ať zkrachují. Je to prostě očistný proces, který funguje. Však krachují firmy, i když je vše v pohodě. Zatím ale nikdo nezkrachoval, vždyť je vláda štědře ocenila. Třeba OSVČ, ať dělají, nebo nedělají, tak berou 500 korun denně. Musíme všichni pochopit, že dojde k obrovské restrukturalizaci celé společnosti. Jen půjde o to, aby ti, kteří budou mít přidanou hodnotu ve svých výrobcích, získali ty, kteří budou bez práce,“ má jasno Dufek.

Živnostníci ze zkrachovalých podniků by tak podle něj měli po krizi hledat místa v prospěšnějších odvětvích, zejména v průmyslu. „Naštěstí stále běží a funguje průmysl. Služby neřeším. Hospody a kadeřníci jsou profese, kde se nejlépe z problému zmátoří. Větší problém je s fabrikou nebo i s malou firmou, protože většinou jsou to specialisté,“ radí Dufek, aby stát podporoval vybraná odvětví.

Zatím ale podle něj stát podporuje všechny OSVČ, ačkoliv na to nemá. „Během první vlny pomohl všem. Teď přišla druhá vlna a nikdo neví, zda nepřijde další, a prostě slabé podniky, které nedokážou oslovit občany, tak prostě nemohou přežít. V kontextu času se někteří podnikatelé snaží uměle prodloužit dobu, po kterou budou existovat. Pokud se jako odborář postavím na stranu těchto lidí, tak je třeba, aby jim stát nabídl maximum podpor, ale tím dojde k nabourání státního rozpočtu a budeme si na to muset půjčit. A je teď otázka, kam až můžeme zajít,“ říká Dufek.

Lepší podle něj bude, když stát nechá ty horší podniky zkrachovat a tito lidé se přihlásí na úřad práce. „To může mít velice pozitivní efekt a na trhu se objeví skupina lidí, kteří budou moci pracovat v jiném oboru. Lidé odejdou do těch firem a odvětví, jež budou mít peníze. I já jako zemědělec nemohu celý život počítat s tím, že zůstanu v tomto oboru,“ pokračuje Dufek a dodává, že stát by měl některé obory začít rozvíjet a dělat na ně rekvalifikace. „Třeba neustále nejsou svářeči,“ dává příklad Dufek.

Navíc OSVČ podle Dufka platí menší daně, a proto si takovou státní podporu nezaslouží. „Proč mám já platit větší daně než OSVČ? Vystudovaný člověk bude platit vyšší daně než ten, kdo v hospodě roznáší pivo. Oni mají minimální odvody, navíc si nemusejí platit sociální pojištění a jejich minimální platba je 5 800 korun. Když jim někdo umožní odpočíst si 600 000, tak z toho budou platit 100 korun daň. OSVČ platí daleko méně na daních, a přitom čerpají státní služby stejně,“ počítá Dufek.

Záchranu by si všichni OSVČ podle něj zasloužili jedině v případě, že by platily vyšší daně. „Pokud se českým podnikatelům ta podpora dá, oni jsou schopní a zvládnou to. Ale problém je v tom, že na tu dobu peníze nemáme. A pokud by v Česku platily daně velké nadnárodní korporace, které tu podnikají, tak by peníze být mohly. Zatím firmy nekrachují, ale já se bavím o období v příštím roce. Teď to ještě stále nějak funguje, Češi jsou zodpovědní. Ta doba bude tak hrozná, že ti lidé opravdu o tu práci přijdou,“ predikuje odborář.

Dufek se pustil také do nového ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), který podle něj komunikaci nijak nevylepšil a navíc má máslo na hlavě. „Myslím, že komunikuje špatně. Jestliže někdo podepíše petici proti vládě, tak by měl mít dost morálních kvalit na to, aby řekl, že do vlády nemůže, a ne že do ní při první příležitosti hned běží. Podle mě by to slušný člověk odmítl. Jeho vymlouvání je trapné,“ útočí na konec Dufek.

Jeho slov si všimla komentátorka Karolina Stonjeková, podle níž je nesmysl, aby stát nechal OSVČ zkrachovat. „Odborářský boss považuje za očistný proces, když řada podnikatelů zkrachuje a půjde na úřad práce. Tak určitě! Udělat z lidí, co po státu nic nechtěj, lidi závislé na podpoře, to je báječná očista! Asi jako očišťovat si pytlík žíravinou,“ nebrala si servítky Stonjeková.

