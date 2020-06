Proč tady? Co tu děláte? Američané v Praze demonstrovali, šel kolem český docent. A bylo veselo

reklama

„Jelikož mi v Národní knihovně propadla výpůjční doba několika vědeckých knih, musel jsem se vypravit do centra Prahy, abych výpůjčky vrátil. Nic zlého netuše jsem došel od Masarykova nádraží na Staroměstské náměstí, jež zdobí svítící novostavba Mariánského sloupu. U nové památky stála hromadná demonstrace. Co to je za lidi? Říkal jsem si. Snad už proti tomu sloupu někdo nedemonstruje? Demonstranti bohužel zabírali náměstí po celé šíři a musel jsem skrz ně projít. Jeden měl nápis I can’t breathe. Že by demonstrace za klima? Ale pak mě zarazila spousta agresivních transparentů proti policii. Fuck the Police. ACAB. Defund the Police (Přestaňte financovat policii.) No one has to be a cop (Nikdo nemusí být polda.). No cops no clowns. K tomu další hesla vyzývající k tomu, aby policie vůbec nebyla,“ popsal Cerman.

„Přiznávám, že jsem demonstranty nejdřív považoval za nějaké zmatené české aktivisty, kteří opakují hesla amerického marketingu. Všechny transparenty byly totiž v angličtině. Navíc jako kdyby si spletli zemi Black Lives Matter. Black Lives Matter. Black Lives Matter,“ uvedl Cerman s tím, že se demonstrujících zeptal, proč to mají v angličtině. Načež zjistil, že to jsou samí Američané. A tak se jich zeptal, proč demonstrují proti policii v Česku za něco, čeho se dopustila policie v USA.

„Bohužel se nenašel ani jeden, který by řekl, že ten rozdíl chápe. Všichni, jeden každý, opakovali, že se to děje všude, it’s happening everywhere. Pána s nápisem ACAB jsem se ptal, jestli to myslí i na české policisty. Ujistil mě, že je Američan, že ví, co říká, že ACAB znamená All cops are bastards, all! a že jsou to všichni. Ve všech zemích musí být policie zrušena. Ptal jsem se ho, jestli tím myslí i české policisty, když žádné Afroameričany nezabíjejí, ale ujistil mě, že ano. Ptal jsem se, jestli heslo defund the police se vztahuje i na Českou republiku. Ujistili mě, že ano,“ sděluje Cerman.

„Národní knihovna měla zavřeno, jel jsem domů s nepořízenou, ale bohatší o zkušenost. Vnímám tuto agresivní protipolicejní rétoriku jako součást postdemokratického tažení proti státu, za přechod k nějakému novému pořádku, kde se bude rozhodovat v ulicích a lidé se budou posuzovat podle rasy. Policii potřebujeme, levicové extremisty ne. Demonstranti zobecňují jednu událost, v jedné zemi, navíc pouliční bojůvky přeci neudělají stát lepším. A tato představa Američanů, že musejí svoje vnitřní problémy zobecňovat na celý svět, je taky poněkud zjednodušující,“ uzavřel.

Komentář pak na svém facebookovém profilu přidala i novinářka Irena Válová. „Tak už to víme. Občané USA chtějí zrušit policii v ČR,“ uvedla s odkazem na Cermanův text.

Tři stovky převážně mladých lidí protestovaly v sobotu v Praze proti policejnímu násilí a rasismu v USA i v dalších zemích. Odpoledne se sešli na Staroměstském náměstí. Zhruba po dvou hodinách se pak část demonstrantů vydala na pochod k americké ambasádě. Zpravodaj ČTK na místě zjistil, že většina účastníků jsou cizinci. Mezi demonstranty byla hodně slyšet angličtina a polština. Organizátoři zdůraznili, že nebudou akceptovat žádné násilí a výtržnosti.

Podobné demonstrace se dnes konaly v několika dalších zemích. Vlnu protestů vyvolala smrt černocha George Floyda z 25. května. Bělošský policista Derek Chauvin mu v Minneapolisu při zatýkání více než osm minut klečel na krku. Nepovolil, ani když muž opakovaně naříkal, že nemůže dýchat. Floyd zemřel. Chauvin nyní čelí obvinění z vraždy a jeho tři kolegové, kteří byli u tohoto zásahu, byli obviněni z napomáhání vraždě. Všechny čtyři policie propustila. Demonstranti v Praze měli roušky s nápisem „I can’t breathe“ (nemohu dýchat), transparenty „Bez spravedlnosti není mír“ a různá protirasistická hesla. Skandují „Black Lives Matter“ (na černošských životech záleží). Na Staroměstském náměstí poslouchali krátké projevy. Mezi řečníky byli Američané dlouhodobě žijící v Praze, kteří zdůraznili, že v českém hlavním městě se s projevy rasismu nesetkávají. Účastníci akce poklekli rovněž na dlažbu a předčítali jména obětí údajné policejní brutality. Podobné akce byly v sobotu na Staroměstské náměstí naplánovány dvě. Původní demonstrace s pochodem k americké ambasádě sice byla nakonec zrušena, ale spontánně vznikla jiná, která se následně spojila s akcí na podporu hnutí Black Lives Matter. Později se část účastníků rozhodla jít po naplánované trase přes Karlův most k ambasádě USA. Podle policie si organizátoři ve zkráceném řízení zajistili povolení, konání protestu bylo tedy v pořádku. Podobná shromáždění se už konala například v australských městech, zúčastnily se jich desítky tisíc lidí. Protestující se sešli i v Londýně, Varšavě nebo Lisabonu. V Paříži se lidé svolávali navzdory tomu, že shromáždění více než deseti lidí tam zakazuje vyhláška o nouzovém zdravotním stavu.

