Prof. Hořejší: Covid imunita? Kdepak 3 měsíce, je to úplně jinak... A uklidnění pro Babiše

Hostem rozhovoru v Britských listech byl imunolog Václav Hořejší. Mluvilo se o covidu. Mrzí ho, že se na něj s vakcínou nedostane hned. Je prý příliš mladý a zdravý. Opatření jsou nedostatečná, politici prý nechtějí naštvat lidi. Ti si podle něj chtějí nakoupit a užívat si života víc, než by odpovídalo situaci. „Udělat to jako v Izraeli…“ Zaznělo i hodnocení systému PES, kritiky nepotěší. Nejzajímavějším sdělením je ale odhad prof. Hořejšího o skutečném trvání imunity proti covidu poté, co se člověk jednou nakazí.

„Ti poslanci zase dělají takové nějaké naschvály té vládě, že jí schválili ten nouzový stav jen těsně před Vánocemi. Já nevím jaký to má význam, prostě. Já s tímhle nesouhlasím. Oni to dělají opakovaně a je to taková vada demokracie, bych až řekl,“ zhodnotil svérázně demokratické prodlužování nouzového stavu imunolog.

„Co se týká té epidemické situace, tak je to takové, že my teď tady máme systém PES, který definuje pět různých stupňů a my jsme teď před několika dny přešli do toho středního 3. stupně a ukazuje se, že to bylo asi trochu předčasné, ty parametry se trošku zhoršují a měli bychom zase zpátky přejít do toho 4. stupně, což někteří lidé hodnotí, že to je nějaký chaos nebo že ta vláda neví, co chce, ale to není pravda, je to skutečně tak, že se postupuje podle toho, co nám říká ten PES,“ domnívá se Hořejší.

Dle vědce tedy nejde o neschopnost vlády, ale zkrátka o přirozený běh věcí: „Pokud ty parametry jsou takové, že nás směřují do toho 3. stupně, tak by to tak mělo být. Samozřejmě ti politici jsou vystaveni pokušení ta opatření zmírňovat, aby lidi nenaštvali a před Vánocemi si mohli nakoupit a mohli si nějak užívat víc života, než by odpovídalo té situaci, no ale on je to takový tanec mezi vejci. Zkrátka ta vláda to má teďka těžké, snaží se o to, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, a ono to nejde.“

„A nejhorší je, jak se opravdu váhá s tím, aby se přijala opravdu přísná opatření, jaká byla třeba v Izraeli, a která to tam na dlouhou dobu výrazně zlepšila, tak se pořád hledají nějaké kompromisy. Nejhorší na tom je, že tato situace opravdu vyčerpává naše zdravotníky a ti to skutečně odskáčou.“ tvrdí imunolog.

Zároveň ale říká, že počtu úmrtí s covidem a těžkých případů je oproti nejtěžšímu období, zhruba před měsícem, výrazně méně.

Problém dle vědce může nastat o Vánocích, kdy se budou lidé příliš družit. „Já se obávám, že se skutečně můžeme vrátit do těch nejhorších čísel, která tady byla někdy v polovině listopadu, to si tedy myslím, že je docela realistické, a že to bohužel tak může dopadnout.“

„Vláda má objednaných asi 7 milionů dávek vakcíny, které by měly vystačit asi pro 3 miliony lidí. Samozřejmě počítá se s tím, že první to dostanou ti nejohroženější, to znamená zdravotníci, lidé vysokého věku a lidé, kteří trpí dalšími chronickými onemocněními. Kdyby to tak bylo, tak mě by mrzelo, že já bych se do té první vlny nedostal, protože jsem na to příliš mladý a příliš zdravý.“

„Říká se, že první malá dávka vakcín by měla přijít ještě do konce roku a větší někdy na přelomu ledna a února. A pak že se tedy začnou očkovat ty rizikové skupiny.“

Hořejšího odhad, jak dlouho pak člověku vydrží imunita proti covidu, jsou dva roky i více. „Je pravděpodobné, že imunita vyvolaná optimálním očkováním, tak ta že bude lepší než imunita vyvolaná tím vlastním onemocněním,“ informoval vědec.

Na otázku, co by doporučil lidem, aby dělali v následujících týdnech a měsících, Hořejší odpověděl: „Já jim nebudu nic doporučovat, oni mě stejně nebudou poslouchat, ale politikům bych doporučil, ať všechna opatření okopírujou z Německa, tam si myslím, že to teď dělají dobře.“

