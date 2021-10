Profesor Chlíbek uklidňuje: Čísla porostou, ale je to zcela jiné než vloni

reklama

ÚZIS hovoří o dvou tisícovkách denně koncem měsíce října. Podle Chlíbka se letošní situace nedá srovnat s tím, co jsme zažívali loni na podzim. „Sice situace vypadá, že dochází k nárůstu, nicméně nárůsty jsou pozvolné. Zásadní je, že jsou to nárůsty na základě testů těch příznakových s poměrně lehkým průběhem. Podstatné je, že nedochází k eskalaci počtu osob s těžkým průběhem, k hospitalizacím a podobně,“ zdůraznil.

„Je to jasný důkaz, že očkování významně ovlivnilo současnou epidemii,“ dodal, že díky tomu se není třeba obávat, že by se opakoval podzim, který jsme zažili loni. „Nebude docházet k tak dramatickým situacím, jako jsme zažili v minulosti,“ je přesvědčen epidemiolog.

Mrzí ho, že v Česku má proočkovanost stále velké mezery. „Pokud se to nenapraví, zejména u některých věkových kategorií, tak to může vypadat pak dramatičtěji,“ pohrozil a podotkl, že to by se netýkalo plošně celé populace, pouze vybraných věkových skupin.

Apeloval zejména na rodiny a přátele seniorů, kteří ještě nebyli očkováni, aby je v očkování podpořili. „Ještě na to není pozdě. Pokud se senioři v tuto chvíli naočkují, tak to má smysl, mohou udělat maximum pro očekávanou podzimní vlnu, která u těch neočkovaných určitě bude narůstat,“ upozornil Chlíbek.

„Pokud se nezvedne proočkovanost osob starších 60 let, začnou se nám plnit nemocnice a jednotky intenzivní péče. Tomu se ubránit nedá,“ sdělil, že očekává v takovém případě na podzim a v zimě nárůst zátěže nemocnic.

Jak se jako vakcinolog dívá na očkování dětí od pěti do jedenácti let? „Osobně s tím nesouhlasím, dokud ta vakcína není schválena pro mladší děti, tak by se nemělo experimentovat s dospělou vakcínou. Takto jednoduše bych k tomu nepřistoupil. Děti potřebují menší obsah antigenů, aby nepřišly negativní reakce, to už je potvrzeno.

Neznám stát, který by k něčemu takovému přistoupil plošně. Slovenští kolegové říkali, že to mají jen pro výjimečné případy. Určitě v České republice k tomu nikdy přistupovat nebudeme, dokud to nebude schváleno. Jakmile bude vakcína schválena, není důvod se jí vyhýbat, očkujeme přece jinak i dvouměsíční děti,“ uvedl předseda České vakcinologické společnosti.

Bude se podle Chlíbka po volbách zpřísňovat? „Myslím si, že i politici už pochopili, že je to cesta doporučení než vydávání striktních zákazů, které nakonec lidé stejně nedodržují. A nakonec jsou často i napadány soudy,“ dodal.

Opět zopakoval, že prioritou je zaměřit se na očkování: „Nechápu argumenty odpůrců očkování, kteří se pořád bojí. Kdybychom měli čekat na následky, co to udělá za několik let, asi bychom nikdy neočkovali ani proti neštovicím, které jsou už téměř vymýcené. Je třeba se zaměřit na dokončení proočkovanosti, to je stěžejní. A také zatím nosit respirátory v hromadných prostorech,“ doporučil závěrem Chlíbek.

