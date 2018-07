Profesor Gerloch, právník a senátní kandidát: Pro Babiše platí presumpce neviny, z této zásady nesmíme ustupovat. A s Malou si má její problémy vyřídit premiér

"Osobně ji neznám. Nepřišla ani na zasedání ve čtvrtek. Omluvila se, že vyřizuje ještě jiné záležitosti. Myslím si, že asi zaběhne, předpokládám, činnost je to samozřejmě náročná," sdělil Gerloch úvodem k osobě ministryně spravedlnosti.

Gerloch se následně nechtěl vyjádřit ke slovům Malé, která vyřkla před několika měsíci, kdy uvedla, že trestní stíhání vůči Andreji Babišovi (ANO) by mělo být odsunuto až na dobu, kdy Babiš skončí v politice.

Co se týče opisování Malé v diplomových pracích, považuje to za tvrzení, po jejichž pravdivosti zatím nepátral. "Ta věc by se měla dál šetřit, je to ale primárně věc předsedy vlády," uvedl Gerloch. "Je diskuze o tom, jaké má právní kvality," podotkl dále Gerloch s tím, že otázkou je však také to, jaké má Malá manažerské schopnosti.

Mgr. Ing. Taťána Malá ANO 2011



ministryně spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A jak Gerloch nahlíží na trestně stíhaného premiéra? "Je to podle mě spíše hledisko morální. Osobně se kloním k tomu, že není dobré potlačovat zásadu presumpce neviny," zmínil Gerloch. "Je to jedna z těch zásad, o které se sváděly velmi tuhé boje. Myslím si, že její nějaké zpochybnění, změkčení, modifikace dobré nejsou. Orgány činné v trestním řízení mají postupovat poměrně rychle, aby ta věc byla postavena najista," postěžoval si Gerloch na pomalost.

Co se týče podpory vlády ze strany komunistů, řekl Gerloch jen to, že nejde o zásadní věc. "KSČM je parlamentní stranou," podotkl. "Je spíš chybou, že některé strany nešly naproti existenci vlády, například odchodem ze sálu," míní Gerloch, jenž by na podzim rád kandidoval do Senátu v Praze 12 a 16.

Video najdete ZDE.

Psali jsme: Liberecký kraj: Rekonstrukce mostu uzavře silnici v Krásné Studánce Ruský vliv? Houby! Koupí nás Čína! Analýza hovoří jasně Ale oni nepili šampaňské. Disident vytáhl na obranu Václava Havla ČEZ: Elektrárny už vychovaly 66 mláďat vzácných sokolů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef