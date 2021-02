Profesor Hořejší, hvězda covidu: Blatného bych nechal vyměnit. S ruskou vakcínou bych na EU nečekal. Stát je slabý a neschopný

Imunolog a člen Iniciativy Sníh Václav Hořejší ve Dvaceti minutách Radiožurnálu komentoval dosavadní opatření proti šíření epidemie, která podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) přestala už fungovat. „Kdyby záleželo na mně, tak bych Blatného nechal vyměnit,“ sdělil, že to by zřejmě současné situaci pomohlo. Česko by mělo podle Hořejšího také začít používat ruskou vakcínu Sputnik V co nejdříve a nečekat na schválení Evropskou lékovou agenturou. Náš stát je prý „slabý a neschopný“, protože nedokáže vymáhat dodržování opatření.

V pondělí vláda měla jednat o Hořejšího další funkci – měl se stát novým členem vládní rady pro výzkum, vývoj a inovace, vláda na svém webu potvrdila, že jeho jméno schválila. „Ano, skutečně jsem byl schválen,“ potvrdil Hořejší, který některé členy kabinetu však v poslední době kritizoval. „Nijak jsem o to neusiloval ani po tom bažil, ale ta spolupráce bude jistě užitečná,“ doplnil.

Hořejší se k pandemii koronaviru v poslední době hlasitě vyjadřuje. Stejně jako k výrokům Blatného, který v minulém týdnu uvedl, že v Česku přestala fungovat opatření proti šíření pandemie.

S tím, že opatření nefungují, Hořejší ale souhlasí: „Přestala fungovat proto, že rozsah epidemie je u nás tak velký. Vznikají ohniska, která nejsou pod kontrolou. Nefunguje ani trasování. Lidé nechodí na testování,“ sdělil, čím si vysvětluje, že tvrdé restrikce přestaly být efektivní v boji proti šíření koronaviru.

Šéf resortu zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na pondělní tiskové konferenci uvedl, že jednal se svým rakouským protějškem, aby zjistil, proč jsou v Rakousku menší problémy s koronavirem než v Česku, když zavádíme podobná opatření. Dospěl k závěrům, že rozdíl tkví v používání FFP2 respirátorů.

Podle Hořejšího je v Česku klíčové důsledné testování. „Musí se mnohonásobně a systematicky víc testovat. Musí se odhalit co nejvíce nakažených lidí a trasovat,“ zdůraznil. Co nejvíc by se měly testovat děti ve škole a lidé v zaměstnání, ve kterých se lidí víc shlukují a nemohou nosit roušky, například v dolech. „Jsem optimista, že se to povede, vláda už na to má prostředky i antigenní testy,“ podotkl člen Iniciativy Sníh. Velký rozdíl ve srovnání situace v Česku s tou v Rakousku je podle něj i v tom, že tam lidé dodržují ustanovená opatření. „U nás to lidé záměrně sabotují, nenošením roušek protestují proti vládě a proti omezování svobod,“ sdělil molekulární imunolog, že tak činí z politického přesvědčení.

Z toho, že část občanů nebere vládní opatření vážně, viní především stát. „Stát se tváří, že je slabý, lidé toho zneužívají. Není schopen a ochoten vymáhat dodržování opatření,“ myslí si Hořejší, že by policie v takových případech měla být rozhodně důraznější.

„Lidé nařízení demonstrativně porušují, na demonstracích je k tomu vyzývají řečníci a nic se neděje. Proč taková demonstrace není rozehnaná? Nechápu to,“ rozčiloval se imunolog.

A stejně tak ukázal i na ministra Blatného, který podle něj u Václava Moravce zpochybňoval počty těžkých případů a úmrtí na nemoc covid-19. „My víme, že asi 30 procent úmrtí na covid, které my vykazujeme, je jednoznačně spojeno s covidem,“ oznámil Blatný. „Pak je ale dalších deset procent, kdy člověk zemřel např. po autonehodě, ale do statistik se zavede jako úmrtí na covid, protože v době autonehody byl pozitivní,“ řekl ministr v pořadu Otázky Václava Moravce.

„Těžko mu to mohu odpustit. Nedělá to správně. Kdyby záleželo na mně, tak by měl být vyměněn,“ řekl jednoznačně Hořejší, že i takové chování pak lidi inspiruje k nedodržování pravidel.

Misto Blatného by navrhl Petra Smejkala, hlavního epidemiologa IKEM. „Je třeba, aby na takovém postu byl člověk schopný a s konzistentními názory. Člověk, kterého by nenapadlo zpochybňovat čísla, která jsou u nás hrozná,“ řekl.

Vzhledem k tomu, že v Česku hrozí rozšíření britské mutace viru, uvítal by Hořejší tzv. wuchanský lockdown. „Dochází k zahlcení nemocnic, pokud by k němu došlo úplně, tak není jiná cesta. A pokud nezabere masivní testování, které by nás mohlo osvobodit,“ uvedl.

Nyní se debatuje o tom, zda i Česko má nakoupit ruské, případně čínské vakcíny, podle imunologa není o čem přemýšlet. „Jednoznačně bych to podpořil,“ řekl bez váhání. Nemá pochybnost o tom, zda jsou bezpečné a účinné. „Jsou na stejném principu jako ty, které byly schválené kvalitními vědci. Byly zveřejněny výsledky klinické studie o ruské i čínské vakcíně. Rozhodně bych se ničeho nebál. Nečekal bych, až to schválí evropská schvalovací agentura, stačí náš Ústav pro kontrolu léčiv. Tak jako to schválili v Maďarsku a Srbsku,“ dodal Hořejší závěrem.

