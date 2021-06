Profesor Krejčí: Sankce proti Bělorusku vyhlášeny v den výročí útoku na SSSR. Naprostý nevkus

Politolog a někdejší poradce komunistického premiéra Ladislava Adamce, Oskar Krejčí, promluvil v pravidelném rozhovoru časopisu Argument o konaném summitu ruského prezidenta Vladimira Putina s jeho americkým protějškem Joem Bidenem. Prý to byl úspěch. Nevyhnul se ani Ukrajině. Padlo srovnání Majdanu a protestu Trumpovských příznivců u Kapitolu. Sankce proti Bělorusku v den výročí napadení SSSR? „Nevkusné a do nebe volající!“

reklama

Anketa Vadí vám Zemanův výrok, že transsexuálové jsou mu odporní? Vadí 1% Nevadí 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3899 lidí

Krejčí v rozhovoru s publicistkou Veronikou Sušovou-Salminen sdělil, že proběhnuvší summit dvou mocností lze považovat za úspěch. „Na rozdíl od většiny komentátorů, si myslím, že to v dané chvíli nešlo udělat. Co tam bylo důležité? Strategická stabilita. Tyto dvě velmoci se vrátily ke kontrole zbrojení. To by mohlo napomoci zklidnění situace, zmenšení nervozity. Druhý faktor, který byl důležitý a nezazněl příliš výrazně, byl, že se USA vyslovily pro to, aby se hledala mezinárodní pravidla pro pohyb v kyberprostoru.“ Vysvětloval Krejčí. Čína a Rusko podle něj přitom už před několika lety navrhovaly, aby se mezinárodní právo kyberprostorem zabývalo. Připomněl také, že prezident Putin se vyjádřil v tom smyslu, že nejvíc kyberútoků a narušení přichází právě ze Spojených států a Kanady.

Upozornil také na to, že na posledním setkání lídrů Evropské unie chtělo Německo s Francií využít situace, napodobit Bidenovy Spojené státy a zorganizovat rovněž summit EU – Rusko. „A nepovedlo se jim to, protože to zablokovalo Polsko a Pobaltské státy,“ řekl Krejčí a dodal: „EU rozhodně nemá společnou jednotnou zahraniční politiku. Má to, co zbyde z jednotlivých zahraničních politik členských států.“

Krejčí také poukázal na určité faux pas a nevkus, kterého se dopustily Evropské země v čele s Německem, když na posledním setkání uvalily sankce na Bělorusko. „Nechci hodnotit, jaký je Lukašenko a že sankce jsou hloupý nástroj, ale ty sankce byly vyhlášeny 21. června v předvečer 80. výročí napadení Sovětského svazu nacistickým Německem. Ten útok šel přes Bělorusko a Bělorusko tehdy ztratilo 1,5 milionu obyvatel. Ten nevkus je do nebe volající,“ zlobil se politolog s tím, že když už, tak se měly sankce uložit o týden dříve nebo později. Svědčí to podle něj o tom, že lídři Západu ztrácejí kontakt s historií a srovnal to s nedávným jednáním některých představitelů Prahy.

Psali jsme: Co nám USA neřekly. Profesor Krejčí: Pravda o změnách ve světě

„A najednou ticho!“ Profesor Krejčí: Rusové si počkali. A těží z nás

V souvislosti s tím Krejčí velmi kriticky popsal jednání České republiky na mezinárodním poli: „Když se podíváte na českou politiku, která nadšeně odsouhlasí americkou intervenci v Afghánistánu, připojí se k ní a pak když Američané řeknou, jde se domů, tak veškerá ideologická zdůvodnění boje proti islamismu a terorismu jdou stranou, sbalí se kufry a jede se domů. To znamená, že děláme politiku tím, že se připojujeme k velkému bratrovi a nepodílíme se na rozhodování.“

V rozhovoru se Salminen s Krejčím dotkla také neustálého napětí na Ukrajině. „Ten problém s Ukrajinou nenastal tím, že Rusové sebrali Krym, nenastal tím, že zaútočili na východní Ukrajinu, to vše bylo druhotné. Ten problém nastal v okamžiku, kdy byl v roce 2014 svržen demokraticky zvolený prezident a rozehnána většina v parlamentu. Podívejte se, jak hysterčí USA při tom útoku na poloprázdný Kapitol a při tom na Ukrajině proběhl, s americkou podporou, stejný útok na prezidentský palác a parlament,“ prohlásil Krejčí.



Psali jsme: „Nemáte právo.“ Orbán vrátil úder EU. Vytáhl fakta Folwarczny (ODS): Končí školní rok, který byl náročný pro děti i pedagogy Kmenta se kvůli Babišovi nemůže volně nadechnout Hašek (ČSSD): Objevují se nové pokusy o zneužití situace u humanitárních účtů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.